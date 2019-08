Poszukiwania Woźniaka- Staraka. Nowe fakty o 27-latce, która była na łodzi

Trwają poszukiwania zaginionego na jeziorze Kisajno producenta filmowego i męża Agnieszki Szulim, Piotra Woźniaka- Staraka. Służby przeczesują teren już trzecią dobę. Dziennikarze Wirtualnej Polski dotarli do nowych informacji na temat 27-latki, która podczas wypadku przebywała z Woźniakiem- Starakiem na motorówce. Kiedy łódź skręcała, oboje wpadli do wody. Młodej kobiecie udało się dopłynąć do brzegu o w własnych siłach.