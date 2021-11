Straż Graniczna, na polecenie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, stawia służbom Białorusi warunek w związku ze spowodowaniem kryzysu na granicy polsko-białoruskiej z migrantami w roli głównej.

"Komendant @Straz_Graniczna na polecenie @Kaminski_M_@MSWiA_GOV_PL wystosował pismo do szefa białoruskiej straży granicznej z żądaniem usunięcia migrantów z rejonu przejścia granicznego w Kuźnicy do końca tygodnia. W przeciwnym razie zamkniemy towarowe przejście kolejowe" – przekazał na Twitterze Błażej Poboży, wiceminister SWiA.

W kolejnym z wpisów Poboży załączył pismo w tej sprawie, skierowane do służb granicznych Białorusi. Generał Tomasz Praga pisze w nim o zaniepokojeniu strony polskiej ostatnimi wydarzeniami, do jakich doszło w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy. "Polscy funkcjonariusze zostali tam wielokrotnie zaatakowani przy użyciu m.in. kamieni i granatów bukowych. Ranni zostali policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierz Wojska Polskiego. Odbywało się to przy całkowitej bierności służb białoruskich" - wskazał.

Strona polska daje Białorusinom czas na reakcję do niedzieli 21 listopada. "Jeśli nie zaobserwujemy poprawy bezpieczeństwa na tym obszarze, Polska będzie zmuszona do wstrzymania towarowego ruchu kolejowego przez przejście graniczne w Kuźnicy. Przebywanie tam licznych grup migrantów, wrogo nastawionych do polskich służb, stwarza ryzyko wystąpienia na tym obszarze wielu nieoczekiwanych i niebezpiecznych sytuacji, w tym katastrofy kolejowej" - napisał szef SG.

RadioZET.pl/PAP - Sonia Otfinowska/Błażej Poboży Twitter