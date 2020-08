Awantura przed jednym z kościołów we Wrocławiu. Agresywny mężczyzna zaatakował stoisko akcji "Zmień piec", zachęcającej do stawiania na ekologiczne rozwiązania w ogrzewaniu. - Wygląda na to, że facet myślał, że propagujemy zmianę płci - komentuje prezes Fundacji Plastformers Bruno Zachariasiewicz.

"Zmień piec" to akcja organizowana przez wrocławski ratusz w ramach kampanii "Wrocław bez smogu". Miasto zachęca w ten sposób mieszkańców do wymiany ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku. W ostatni weekend punkt informacyjny stanął m.in. przed kościołem św. Michała Archanioła. Akcja wywołała niemałe zamieszanie.

- W pewnym momencie podjechał mężczyzna na rowerze. Powiedział głośno: "to nawet tutaj, pod kościołem, stoicie?!". Nawet nie dał powiedzieć słowa i wymierzył kopniaka w stoisko - relacjonuje w rozmowie z "Gazetą.pl" Bruno Zachariasiewicz, prezes Fundacji Plastformers.

Zaatakował stoisko akcji "Zmień piec". Myślał, że chodzi o... zmianę płci

- Nawet nie dał powiedzieć słowa i wymierzył kopniaka w stoisko. Siedziałem wtedy na ławce z komputerem i spadło to na mnie - tłumaczy Zachariasiewicz.

Okazuje się, że mężczyzna źle odczytał napis znajdujący się na banerze akcji. 35-latek myślał, że chodzi o zachętę do... zmianę płci. - Jestem w szoku, że do tego doszło. Wygląda na to, że facet myślał, że propagujemy zmianę płci. Bardzo dużo osób odczytuje hasło "Zmień piec" jako "Zmień płeć". A być może trafiłem na człowieka, który i tak zaatakowałby kogoś innego i nie było ku temu żadnych głębszych przyczyn? - zauważa prezes Fundacji Plastformers.

Wskutek ataku nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został jednak jeden z laptopów należących do fundacji. Zachariasiewicz przekonuje, że tego samego dnia miał miejsce podobny incydent. - Podszedł do mnie inny pan, zareagował agresywnym tonem. Powiedziałem, żeby uważnie przeczytał napis. Roześmiał się, przyznał się do błędu i przeprosił - wyjaśnia.

Sprawa ataku na stoisko została zgłoszona na policję. Zakwalifikowano ją jako wykroczenie.

RadioZET.pl/ Gazeta.pl/ Wirtualna Polska