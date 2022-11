AP tłumaczy, że nieoficjalne informacje amerykańskich urzędników i komentarz Joe Bidena są sprzeczne z informacjami przekazanymi we wtorek przez wysokiego rangą urzędnika wywiadu USA, który powiedział Associated Press, że rosyjskie rakiety spadły na Polskę.

Z kolei telewizja CNN podała, że samolot NATO namierzył rakietę, która spadła na suszarnię zboża w Przewodowie. "Wskazania radaru i informacje wywiadu zostały przekazane NATO i Polsce" – napisano.

Biden: rakieta, która spadła na Polskę, mogła nie pochodzić z Rosji

Przypominamy, że prezydent USA Joe Biden oświadczył w środę po spotkaniu z przywódcami państw zachodnich na Bali w Indonezji, że "to mało prawdopodobne, że rakieta, która spadła na Polskę, została wystrzelona z Rosji". – Istnieją wstępne informacje, które temu przeczą. Nie chcę przesądzać przed tym, jak całkowicie to ustalimy, ale to mało prawdopodobne, z punktu widzenia trajektorii – wyjaśnił.

Jednocześnie prezydent Biden zadeklarował pomoc w polskim dochodzeniu w sprawie eksplozji w Przewodowie. "Spotkałem się z przywódcami G20 i NATO, by omówić eksplozję we wschodniej Polsce przy ukraińskiej granicy. Oferujemy nasze pełne wsparcie i pomoc przy trwającym śledztwie Polski. Wszyscy wyrażamy nasze kondolencje dla rodzin ofiar w Polsce i Ukrainie" - napisał na Twitterze.

Andrzej Duda w nocnym oświadczeniu dla mediów powiedział, że "nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił rakietę". Prezydent poinformował, że rozmawiał prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który wyraził przekonanie, że na Przewodów spadła rakieta wystrzelona przez Rosjan.

Wcześniej rzecznik polskiego MSZ w oficjalnym komunikacie przekazał, że "o godzinie 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej".

