- Tutaj chodzi o decyzyjność, jeżeli mówimy o wzroście nakładów na służbę zdrowia, to decyzja leży ponad ministrem zdrowia. Uważam, że jeżeli rozmowy mają przynieść realny skutek, to muszą być na wyższym szczeblu - mówił w Radiu ZET dr Tomasz Karauda z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Na sobotnim proteście w Warszawie pojawiło się ok. 30 tysięcy osób. Gość Radia ZET przyznał, że był on jednym z największych w ostatnich latach. - Mówimy o istotnym problemie w służbie zdrowia. Premier powinien być zainteresowany tak poważnym problemem.Tutaj jest sprawdzana determinacja środowiska medycznego. Jak długo wytrzymają? Rząd bada, jak daleko może pójść, żeby nie stracić w sondażach - podkreślił w Radiu ZET dr Tomasz Karauda.

- Premier zajęty jest ważniejszymi sprawami, tak należy to rozumieć. Co musiało się dziać, że Mateusza Morawieckiego nie było dziś na spotkaniu z protestującymi? Spotkał się z nowym prezesem PZPN [Cezarym Kuleszą - red.]. Okazuje się, że PZPN stoi wyżej od systemu ochrony zdrowia w Polsce. Kwestia priorytetów - zaznaczył dr Tomasz Karauda.

Dopytywany przez prowadzącego Damiana Michałowskiego o determinację protestujących medyków, Karauda odpowiedział: “Determinacja jest duża, protestuje coraz więcej młodych ludzi. Oni nie chcą wyjeżdżać z kraju. Wystarczy zapytać zwykłych ludzi: Czy w ostatnich latach poprawiła się dostępność do lekarzy? Czy widzicie wypoczęty personel? Czy leki są dobrze refundowane? Jeżeli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedź brzmi "nie", to sytuacja się nie poprawia”.

Dr Tomasz Karauda przyznał, że polski system ochrony zdrowia jest jednym z najbardziej kulejących w Europie. - W ciągu czterech lat i w czasie pandemii nie zabrakło nam sił, żeby pracować na wielu etatach. Jesteśmy przyzwyczajeni do harowania i do walki. Będą kolejne akcje, ten protest będzie do skutku, ale jeżeli będzie trzeba, bierzemy pod uwagę zmianę formy protestu - podsumował Gość Radia ZET.

Radio ZET