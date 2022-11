- Wcześniej, czy później komisja, która wyjaśni sprawy podsłuchów powstanie. Będzie działała demokratycznie, będą w niej na pełnych prawach uczestniczyli i przedstawiciele opozycji i eksperci i sprawujący władzę, bo te sprawę należy wyjaśnić. Na razie jest to pomysł, zapowiedź. Nasz wniosek leży już od kilku tygodni u pani marszałek. Wszystko, co pozwoli nam się przybliżyć do prawdy, będzie przez nas popierane. PiS bardzo boi się komisji i jak zawsze będzie piętrzył trudności, wymyślał nowe obostrzenia - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Platforma nie ma nic do ukrycia”

Dlaczego opozycja proponuję komisje śledczą, a nie chce zgodzić się na komisje weryfikacyjną? - Przy komisji śledczej byłby łatwiejszy dostęp dla mediów i dla społeczeństwa. Sejm jest właściwym miejscem, kiedy instytucje państwowe zawiodły. Zobaczymy co ten dokument będzie zawierał. Na razie pan premier rzucił hasło: nie komisja śledcza, komisja weryfikacyjna – wyjaśniała wicemarszałek Sejmu. - Komisja weryfikacyjna weźmie zapewne pod lupę umowę gazową z 2010 r.- zauważyła gospodyni programu. - Ja naprawdę nie boję się tego, co tam będzie sprawdzane, bo Platforma nie ma nic do ukrycia - odpowiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wicemarszałek Sejmu dodała: - Uważam, że ta komisja Platformie nie zaszkodzi, a wyjaśni te złe rzeczy, kiedy podsłuchiwano, kiedy grano taśmami i ciągle się nimi gra. To trzeba wyjaśnić dla bezpieczeństwa naszego kraju, bo musimy mieć zaufanie do Państwa, a będziemy mieć zaufanie, kiedy nie będzie takich tajemnic.

Beata Lubecka zapytała popołudniowego gościa Radia ZET, co rząd Platformy i PSL zrobił dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski, skoro np. Waldemar Pawlak był przeciwko Baltic Pipe? - Rząd Donalda Tuska bardzo dużo zrobił, żeby uniezależnić nas od surowców z Rosji. Negocjowano umowy, zaczęliśmy szukać innych możliwości dostaw gazu i ropy. Zaczęliśmy budować gazoport.

„Donald Tusk nadal wierzy w to, że dojdziemy do porozumienia”

Beata Lubecka: - Szymon Hołownia chce, aby zgłosić wotum nieufności i powołać premiera technicznego. Co pani na to? - Jestem przekonana, że w tej chwili to jest niemożliwe. Wszystkie ważne i trudne głosowania, które mogłyby coś zmienić w Polsce, cała koalicja rządząca głosowała razem. - Takie życzenie, marzenie Sz. Hołowni, że coś się zmieni w obozie władzy, a mnie się wydaję, że oni się coraz bardzie cementują. Były różne sytuacje i nigdy nie dało się nikogo od nich przekonać, żeby działał prodemokratycznie dla kraju – przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie Kidawa-Błońska. Jedna lista opozycji nie wydarzy się na 100% ? - Nie ma tego na 100%. Jest rok do wyborów, a wszyscy liderzy opozycji uważają, że trzeba robić tak, aby wygrać te wybory i żeby była większość pozwalająca odrzucać wet pana prezydenta – powiedziała wiceprzewodnicząca PO. - Donald Tusk nadal wierzy w to, że dojdziemy do porozumienia i uważa, że trzeba zrobić wszystko, aby wygrać te wybory, a tylko jedna lista daje szanse wygrania z dużą większością.

RadioZET.pl