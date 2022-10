W popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej Joanna Mucha – posłanka Polska 2050 powiedziała: - Nie żałuję, że odeszłam z Platformy Obywatelskiej. Jeśli chodzi o liberalizację ustawy aborcyjnej, to chcę tego rozwiązani, które będzie skuteczne. Róbmy wszystko, co można zrobić. Jestem przekonana, że droga poprzez referendum będzie szybsza i bardziej skuteczna.

O nagrodzie przyznanej Donaldowi Tuskowi podczas tegorocznego Kongresu kobiet, posłanka Polski 2050 powiedziała: - Byłam zaskoczona tą decyzją. Mam wrażenie, że to jest nagroda przyznana na zachętę. Donald Tusk powiedział o tym, że na listach PO nie będzie osób, które nie zagłosują za ustawą aborcyjną. Myślę, że koleżanki uznały to, jako obietnicę. Przeprowadzenie przez Parlament, to nie wszystko, trzeba jeszcze uzyskać podpis pana prezydenta Dudy. To może być trudne.

- Nie jestem nadzwyczaj dobrze nastawiona do nagród przyznawanych na zachętę. Uważam, że one bardzo często demobilizują, niż mają mobilizować, więc spełniają odwrotna rolę. Z dużą dozą sceptycyzmu przyjęłam tę decyzję moich koleżanek – powiedziała Joanna Mucha.

„Dopóki prezydentem jest Andrzej Duda, nie da się przeprowadzić ustawy aborcyjnej”

Odnosząc się dalej do tego tematu, zauważyła: - Ale będę trzymała kciuki za Donalda Tuska, żeby był w stanie przeprowadzić tę ustawę i uzyskać podpis prezydenta. My Polska 2050 uważamy, że dopóki prezydentem jest A. Duda, nie da się przeprowadzić tej ustawy, dlatego proponujemy referendum. Jestem pewna, że będzie dziś wygrane. Zwykle Kongres kobiet nagradzał kobietę i mężczyznę. Zarzuty, które słyszę dotyczą również tego, że Donald Tusk nie uczestniczył w strajku kobiet, nie dawał paliwa, wsparcia kobietom.

Decyzja rządu o zamrożeniu cen energii, nie wzbudziła w Joannie Musze wielkich oczekiwać. - Tego typu rozwiązania, jak zamrożenie cen prądu, są już w wielu krajach. Jeśli chodzi o Polskę, to jest już 7 rozwiązanie w ciągu ostatnich miesięcy. Za każdym razem, gdzieś te ostateczne rozwiązania są bardzo kulawe i odbiegające od pierwotnego pomysłu. Przykład. Podatek solidarnościowy, który my zaproponowaliśmy, został przedstawiony przez KE, jako kierunek działania. Po czym w Polsce objawił się w postaci projektu pana Sasina, karykaturalnego projektu.

