- Jeżeli prezydent będzie uważał, że przedstawiciele opozycji będą mieli do przekazania konstruktywne uwagi [jak rozwiązać kryzys na granicy polsko-białoruskiej - red.], to na pewno zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego - mówił Marcin Przydacz w Radiu ZET. Zdaniem wiceszefa MSZ, Polska działa zgodnie z prawem i tylko broni granicy, a pytania o zakończenie kryzysu powinny być kierowane do strony białoruskiej.