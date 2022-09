O ostatnim meczu finałowym córki Tomasz Świątek powiedział: - Przyznaje się, że w moich oczach Iga zaczęła ten mecz bardzo dobrze. Najlepiej z tych wszystkich sześciu pozostałych meczów. Zaczęła bardzo solidnie, widać było, że wchodzi na kort bardzo skoncentrowana, zmotywowana – dodając - Cieszy mnie to, że robi wszystko, aby wygrać mecz finałowy. To jest chyba domeną mistrzów.

W dalszej części popołudniowego Gościa Radia ZET Beata Lubecka pytała m.in. o ilość pracy i wysiłku, jakie wkłada Iga Świątek w przygotowania do turniejów. - To, że Iga gra, tak jak gra, jest owocem jej ciężkiej pracy. Sparingi wygrywa z chłopakami starszymi od siebie i potrafi ich przegonić po korcie. Jak przychodzi turniej, to jest inna adrenalina. Czasami radzi sobie lepiej, czasami gorzej – powiedział tata mistrzyni.

Według Tomasza Świątka, Iga od samego początku swojej przygody z tenisem, wkładała bardzo dużo pracy, mając przy tym dużo samozaparcia podczas treningów i meczów. - Zrobiliśmy tak, że Iga intensywnie pracowała, na tyle ile mnie było stać. Mówimy po prostu brutalnie o kasie. Oprócz tego, w tych najważniejszych momentach normalnie kończyła szkołę, liceum. Sama powiedziała, że daje sobie dwa lata, czy podejmie decyzję ws. studiów.

Beata Lubecka: - To, co ludzi urzeka w Pana córce, to zdrowa pewność siebie, a z drugiej strony skromność. - Cieszy mnie to bardzo, bo to co zarobiła mogłoby jej pomieszać w głowie, ale myśli zdroworozsądkowo. To jest dobry prognostyk – odpowiedział Tomasz Świątek - Podpowiadam w pewnych kwestiach, ale nie tenisowych, bo kiedyś dostałem odpowiedź „przecież ty nigdy nie grałeś w tenisa”. Nie wtrącam się do pracy trenerów. Czasami rozmawiamy luźno na pewne tematy.

Pytany o nadchodzące plany turniejowe odpowiedział: - Tymi tematami dowodzi Tomek Wiktorowski, to oni z Igą podejmą decyzję, co zrobią. Powiem uczciwie, że to niekorzystny układ jeśli chodzi o terminy turniejowe, bo zostaje np. jeden dzień na przeskok do Europy. Jako rodzić widzę to trochę marnie.

- Jakie Iga stawia sobie cele? – zapytała Gospodyni programu. – Kiedyś w wywiadzie powiedziała, że chciałaby wszystkie szlemy wygrać, wówczas prowadząca uśmiechnęła się na taką odpowiedź. Widać, że pomału realizuje ten swój plan. Nie mam nic przeciwko temu – odpowiedział tata mistrzyni, dodając - Wiem, że Iga nie doszła jeszcze do ściany ze swoją techniką, wytrzymałością, wydolnością. Jeśli chodzi o sprawy tenisowe ma jeszcze dużo przed sobą. Nie po sposobie ją oceniać powinniśmy, ale po wyniku. Widać było, że jest w stanie pokonać wszystkie dziewczyny, które stanęły jej na drodze.

