Wiceszef MSZ: Jesteśmy przedstawiani w Rosji jako wróg numer dwa

Wiceszef MSZ odniósł się na antenie Radia ZET do sprawy Sławomira Nowaka i wprost wypowiedział się o winie byłego ministra transportu w rządzie Donalda Tuska. - Zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Sławomir Nowak jest winny i dopuścił się korupcji. Gdyby było inaczej sąd nie zastosowałby aresztu i kaucji - mówił Paweł Jabłoński w Radiu ZET. Wiceszef MSZ wprost wypowiedział się o sprawie Sławomira Nowaka jednak podkreślił, że postępowanie trwa zbyt długo.

Joanna Komolka zauważyła jednak, że areszt nie jest równoznaczny z karą, a o winie zadecyduje sąd. - Nie traćmy z oczu rzeczy kluczowej. Sławomir Nowak, czołowy minister rządu Donalda Tuska, stoi pod zarzutem wielomilionowej korupcji - stwierdził Gość Radia ZET. Zdaniem wiceszefa MSZ, postępowania prokuratorskie powinny toczyć się zdecydowanie szybciej a areszt wobec Sławomira Nowaka stanowi bardzo duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

- Nie znam materiału dowodowego, ale okres ponad 9 miesięcy powinien wystarczyć do przedstawienia zarzutów i sporządzenia aktu oskarżenia [wobec Sławomira Nowaka - red.] - ocenił Paweł Jabłoński. Zdaniem ministra prokuratura powinna działać szybciej, bo chodzi tu “o ogromną korupcję”.

Potępiamy działania Rosji

- Podjęliśmy działania skierowane wobec Rosji oraz dyplomatów rosyjskich, którzy naruszali statut dyplomatyczny i działali na szkodę Polski - mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w Radiu ZET. Jak zapewnił wydalenie rosyjskich dyplomatów ma związek z działaniami Rosji w stosunku do Ukrainy, a także ze sprawą Aleksieja Nawalnego.

- Rosyjskich dyplomatów wydaliły m. in. Stany Zjednoczone, Czechy i Polska. Jednak najważniejsza będzie reakcja krajów, które chcą z Rosją nadal współpracować - stwierdził Paweł Jabłoński. Zdaniem wiceszefa MSZ chodzi tu przede wszystkim o budowę gazociągu Nord Stream 2, który będzie stanowił szantaż gazowy wobec innych państw.

Joanna Komolka dopytywała Gościa Radia ZET o stanowisko Polski wobec Rosji. - Polska wielokrotnie wyrażała jednoznaczne stanowisko w sprawie działań Rosji. Jesteśmy traktowani jako największy wróg zaraz po USA - stwierdził wiceszef MSZ. - Minister Zbigniew Rau zwrócił się do naszych europejskich sojuszników i USA o pomoc w sprawie Rosji. Potrzebujemy konsekwentnych i zdecydowanych działań NATO i UE, które mogą wpłynąć na Rosję - dodał.

Wszystkie partie powinny zagłosować za przyjęciem Funduszu Odbudowy

Wiceszef MSZ wypowiedział się również na temat Funduszu Odbudowy. Paweł Jabłoński zaapelował do wszystkich polityków o wzniesienie się ponad podziały polityczne i przyjęcie tego projektu. - Mam nadzieję, że uda nam się przekonać polityków Solidarnej Polski i wszystkie partie opozycyjne do zagłosowania za Funduszem Odbudowy. Ten ogromny projekt odbudowy jest największy w historii Polski - mówił Paweł Jabłoński w Radiu ZET. Wiceszef MSZ zaapelował, aby politycy “wznieśli się ponad podziały polityczne” i zagłosowali za przyjęciem Funduszu Odbudowy.

- Fundusz Odbudowy zapewnia ogromne środki, nawet 200 mln na każdy powiat -Jak ocenił wiceszef MSZ, te pieniądze pozwolą, że Polska “nadgoni opóźnienie cywilizacyjne”. - Mam nadzieję, że w tej sprawie powinniśmy się wznieść ponad podziały polityczne i zagłosować za Funduszem Odbudowy.

Paweł Jabłoński na pytanie o rozłam w koalicji rządowej stwierdził, że odmienność zdań jest naturalna dla partii koalicyjnych. - Naturą rządów koalicyjnych są różnice zdań w wielu kwestiach. Spieramy się, jednak łączy nas pewna wizja, która została przedstawiona w planie wyborczym Zjednoczonej Prawicy - mówił Gość Radia ZET. Jak podkreślił wiceszef MSZ, partie koalicyjne łączy wspólna wizja rozwoju Polski.

Proces szczepień cały czas trwa

Pytany o program szczepień, wiceszef MSZ ocenia, że zgodnie z założeniami, do końca sierpnia będą zaszczepieni wszyscy chętni. - Proces szczepień cały czas trwa. Przewidujemy, że w okolicach czerwca powinniśmy przekroczyć ponad 20 milionów wykonanych szczepionek przeciwko COVID-19. Patrząc na przeciążenia systemu myślę, że grupa osób chętnych na szczepienia jest bardzo duża - ocenił Paweł Jabłoński w Radiu ZET. Wiceszef MSZ ocenił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to premier Morawiecki i prezydent Duda powinni zaszczepić się publicznie, nawet szczepionką AstraZeneca, to na pewno bardzo przekona Polaków do szczepień.

Joanna Komolka pytała Gościa Radia ZET, czy komunikat Konferencji Episkopatu Polski może przeszkodzić w procesie szczepień. - Myślę, że wszyscy potrafią czytać więcej niż jedno zdanie. Cała treść komunikatu KEP jest taka sama jak wskazania Stolicy Apostolskiej, która mówi, że w sytuacjach nadzwyczajnych szczepionka powinna być stosowana - mówił Paweł Jabłoński. Gość Radia ZET stwierdził, że działania medialne, które mają dyskredytować szczepionki AstraZeneca i Johnson&Johnson są niepotrzebne. - Opieramy się o wskazania ekspertów. Jeśli pojawiają się incydentalne przypadki powikłań to stanowi to tak naprawdę rzadkość.

- Panie ministrze, czy zaszczepi się Pan bez względu na szczepionkę? - zapytała Joanna Komolka.

- Zaszczepię się w pierwszym możliwym terminie. Wszystko zależy od dostępnych szczepionek. Na ten moment jeszcze się nad tą kwestią nie zastanawiałem. Czekam na swoją kolej - stwierdził Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.

Adam Bodnar nie działał w interesie wszystkich Polaków

Joanna Komolka zapytała również o wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. - Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepis o pełnieniu dalszych obowiązków RPO po zakończeniu kadencji jest niezgodny z Konstytucją. Myślę, że nie możemy stwierdzić, czy większość senacka poprze kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - komentował wiceszef MSZ w audycji "Gość Radia ZET". Zdaniem Pawła Jabłońskiego, Adam Bodnar jest świetnym prawnikiem, jednak nie był rzecznikiem wszystkich Polaków - Adam Bodnar nie miał legitymacji partyjnej, ale ma bardzo jednoznaczne lewicowe poglądy i jego działalność [jako Rzecznik Praw Obywatelskich - red.] była bardzo polityczna - dodał.

Joanna Komolka zapytała, czy Bartłomiej Wróblewski, który obecnie pełni funkcję posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości będzie w swoich działaniach mniej polityczny od Adama Bodnara. - Moim zdaniem, Bartłomiej Wróblewski na stanowisku RPO będzie apolityczny, ponieważ wielokrotnie udowodnił, że jest w stanie reprezentować wiele środowisk, nie tylko te związane z PiS - ocenił wiceszef MSZ.

