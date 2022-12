Adam Szłapka: Cenckiewicz był odpowiedzialny za nadzór. Beneficjentem likwidacji WSI była Rosja

- Cenckiewicz był odpowiedzialny za nadzór nad tą komisją, czy członkowie tej komisji byli odpowiednio sprawdzeni kontrwywiadowczo - - powiedział Adam Szłapka, przewodniczący partii .Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, członek sejmowej komisji ds. służb specjalnych, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Do końca tego tygodnia złożymy wniosek o posiedzenie specjalnej komisji ds. służb specjalnych w tym zakresie. Nie jesteśmy komisją śledczą, więc poprosimy Antoniego Macierewicza i Sławomira Cenckiewicza, żeby przyszli przed ta komisję. Według Szłapki „Cenckiewicz, jako szef komisji zlecał zadania Tomaszowi L., to on wskazywał, czym kto się miał zajmować. Każdy z członków miał dostęp do materiałów, czyli mózgu, serca, oczu i uszu polskiej armii.”

- Fakty są takie. Tomasz L. został zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskie. Był członkiem komisji likwidacyjnej WSI, która miała dostęp do wszystkich ściśle tajnych materiałów – kontynuował poseł Nowoczesnej, podsumowując: - Kto jest beneficjentem likwidacji i rozwibrowania służb wojskowych? Federacja Rosyjska. Jeżeli umieścili tam szpiega, to otrzymali pełny obraz informacji, ale też wstrzymali działalność polskich służb wojskowych na dłuższy czas, bo te zajmowały się sobą.

Podczas rozmowy z Beatą Lubecką w popołudniowym Gościu Radia ZET, Adam Szłapka przypomniał także pewien kontekst historyczny całej operacji. - Sprawa wymaga sprawdzenia, ale jest to rzecz wtórna, czy Tomasz L. już wówczas pracował dla Rosjan. WSI to były służby odpowiedzialne za ówczesny wywiad i kontrwywiad, czyli za zbieranie informacji dla armii i ochronę kluczowych obiektów i infrastruktury.

- Z jakiegoś powodu PiS uznało, że trzeba zlikwidować tę służbę uważając, że jest to siedlisko szpiegów i organizacji przestępczych. Faktycznie likwidację przeprowadzono w 2006 r., jak PiS doszło do władzy, osobą odpowiedzialną za likwidację był Antoni Macierewicz - stwierdził Szłapka.

Prowadząca wspomniała, że ówczesnym ministrem obrony był Radosław Sikorski. - Jeżeli mówimy o udziale w tym Radosława Sikorskiego, to pokazał on w Tt papier, w którym na polecenie premiera Jarosława Kaczyńskiego jest przekazanie pełnej odpowiedzialności nad WSI i nad jej likwidacją A. Macierewiczowi - odpowiedział Adam Szłapka. - Powołano dwie komisje – likwidacyjną i weryfikacyjną. Na czele weryfikacyjnej stanął A. Macierewicz. Ona miała przejrzeć i zweryfikować wszystkich dawnych funkcjonariuszy WSI i zdecydować, który z nich pójdzie do wywiadu, lub kontrwywiadu, lub zostanie odsunięty od służby – przypomniał gość, dodając: - Na czele komisji likwidacyjnej stanął bliski współpracownik Macierewicza Sławomir Cenckiewicz, która miała przejrzeć materiały, fundusz operacyjny, aktywa osobowe, agentów i współpracowników – przypominał Szłapka, rysując tło historyczne. - Do tej olbrzymiej wiedzy każdy z członków komisji miał dostęp. Beata Lubecka: - Cenckiewicz mówił, że nie rekomendował Tomasza L., bo go nie znał. Adam Szłapka: - Nie dawno słyszeliśmy też – nie znam, nie kojarzę, a sprawa dotyczyła pedofilii w Kościele katolickim. Wszyscy się uśmiechali pod nosem.

