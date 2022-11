Arkadiusz Myrcha: Co rząd ma do zaoferowania systemowo? Co będzie z kosztami gazu w przyszłym roku?

- Mnie bardziej interesuje, co rząd ma do zaoferowania systemowo? Bo rodzi się pytanie, co będzie w przyszłym roku, czy kolejny raz trzeba będzie położyć na stole 30 mld? Czy doczekamy się zmian systemowych, aby te środki zainwestować, żeby Polacy nie drżeli przed kolejną zimą -– powiedział Arkadiusz Myrcha, poseł Platformy Obywatelskiej w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Co powinniśmy zrobić? – zapytała gospodyni programu. - Przede wszystkim zmienić sposób wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Dziś ¾ energii wytwarzane jest z węgla – odpowiedział poseł PO.

- Jak PO rządziła nie rezygnowaliście z węgla.

- Ale rozbudowywaliśmy politykę odnawialnych źródeł energii.

- Ile kopalń było do likwidacji?

- Cztery lub pięć.

- A za czasów Zjednoczonej Prawicy czternaście. No to chyba prawica ma w tym większe zasługi?

- Jednocześnie ten rząd likwidując kopalnie – zwiększył import węgla, za pomocą i z pośrednictwem spółek Skarbu Państwa, które też uczestniczyły w tym imporcie. To pokazuje, że państwo nie wspierało alternatywnych źródeł wytwarzania energii – kontynuował Myrcha, dodając: - Energia wiatrowa, która ma największy udział w wytwarzaniu OZE, została zamrożona przez ostatnich 6 lat. - Co na rzecz OZE zrobił rząd PO-PSL? - zapytała Beata Lubecka.

- Został stworzony system wsparcia fotowoltaiki, to wówczas zostało wytworzone ponad 5GW energii pochodzącej z OZE.

- A teraz jest 21GW, jak powiedział Mateusz Morawiecki – skwitowała prowadząca.

- Położyliśmy duże fundamenty i rozwinęliśmy fotowoltaikę, to w czasach Platformy przygotowane zostały pierwsze programy dotyczące monitoringu czystości powietrza – tłumaczył Arkadiusz Myrcha.

- A wie pan, że w Warszawie jest jeszcze do wymiany 6 tys. kopciuchów? - zapytała Beata Lubecka? - Mówił o tym prezydent Trzaskowski. Odliczając te kopciuchy na które zostały złożone wnioski, to jest około 4 tys., ale proszę spojrzeć, ile już zostało wymienionych. Została mniejszość tych, które kilka lat temu funkcjonowały w gospodarstwach domowych - zapewnił poseł Platformy.

- Nie będzie progu dochodowego, ale będzie dodatek gazowy dla najbiedniejszych. To będzie kosztowało około 30 mld. zł. Czy poprzecie ten projekt? – zapytała gospodyni popołudniowego Gościa Radia ZET. - To jest projekt wzorowany na pomocy w zakresie energii elektrycznej. Prawie wszyscy wtedy poparli go w parlamencie. Deklaracje poparcie i głosowania udzielamy tuz przed głosowaniem, bo nigdy nie wiadomo jaka ustawa będzie głosowana, może się zmienić w Sejmie. Nie zmienia to postaci rzeczy, że ludzie w tym momencie pilnie potrzebują pomocy państwa - podsumował Arkadiusz Myrcha.

"Zmiana decyzji Błaszczaka ws. Patriotów jest kuriozalna, wręcz idiotyczna. Podyktowana została antyniemieckimi fobiami Jarosława Kaczyńskiego"

- Zmiana decyzji min. Błaszczaka ws. Patriotów jest kuriozalna, wręcz idiotyczna. Podyktowana została antyniemieckimi fobiami Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS. Oni myślą dziś o kampanii wyborczej, a nie bezpieczeństwie Polaków - powiedział Arkadiusz Myrcha w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Systemy przeciwrakietowe obrony powietrznej mają chronić naszych obywateli. Myślimy dziś w kategoriach narodowych. Myślę, że prezydent Duda może czuć się zawiedziony, że decyzje w tej sprawie są podejmowane bez niego. Decyzje zapadają chyba wyłącznie na Nowogrodzkiej.

„Oni są w trybie kampanii wyborczej i z tą retoryką będziemy żyli przez następne kilka miesięcy”

- Według Adama Bielana Niemcy są współodpowiedzialne za atak na Ukrainę - przypomniała wczorajsze słowa popołudniowego gościa Beata Lubecka. - To jest kompletnie niepoważne i dowód na to, jak politykę międzynarodową traktuje PiS, która dziś jest polityką bezpieczeństwa. Wyłącznie na użytek wyborcy PiS prowadzona jest retoryka antyniemiecka. - To już nie jest - jak kilka lat temu - anty-unijna, anty-brukselska polityka. Cokolwiek by się w Europie nie zadziało, to na ustach J. Kaczyńskiego, Z. Ziobry i innych jest tylko wina Niemiec i wszystko przez Niemcy. Oni są w trybie kampanii wyborczej i z tą retoryką będziemy żyli przez następne kilka miesięcy - powiedział Myrcha, dodając: - Za inwazję Rosji na Ukrainę odpowiedzialny jest W. Putin. Jego administracja, oligarchowie i politycy rosyjscy, którzy pozwalają utrzymywać ten chory system. Takie próby rozszerzonej odpowiedzialności za tę inwazję, są kompletnie nieodpowiedzialne. Nie twierdzę, że polityka państw europejskich wobec Ukrainy po 2014, czy 2004 była idealna. Oczywiście nie. W wielu państwach następuje refleksja i to dobrze.

Beata Lubecka: - Jak zamierzacie walczyć betonozą? O tym mówił D. Tusk. - To problem, który dzisiaj jest bardzo widoczny. Ostatnie lata, kiedy miasta się rozwijały, to poszukiwanie miejsc na parkingi, centra usług. Zapominano o trawnikach, zieleni. Dziś chcemy z samorządowcami znaleźć wspólny język. Przygotować przepisy dot. planowania inwestycji, żeby udział terenów zielonych był dużo wyższy, bo bez tego po prostu żyć się nie da - odpowiedział Arkadiusz Myrcha.

„Morawiecki nie ma moralnego prawa nikogo pouczać w walce o czyste powietrze”

- Aktywiści klimatyczni uważają, że gdyby polityka informacyjna Warszawy była lepsza, to już wszystkie wnioski o wymianę kopciuchów zostałyby złożone – powiedziała gospodyni programu. - Zawsze może być lepiej, ale chyba żadne miasto nie może pochwalić się tak dynamicznymi zmianami, jak w Warszawie.

- Jeśli chodzi o wymianę kopciuchów, to chyba Kraków?

- Chylę czoła także przed Krakowem i każdym innym miejscem, które chce kopciuchy likwidować. Mamy alternatywny rządowy projekt „Czyste powietrze”, który po trze latach jest na etapie realizacji 2-3% z ponad 100 mld. zł. Premier Morawiecki i jego ministrowie nie mają moralnego prawa, żeby kogokolwiek pouczać w walce o czyste powietrze, bo sami nie wykonują tego, co do nich należy.

RadioZET.pl