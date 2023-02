Balicki: Przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego rozszerzono do maksimum. Ustawa to piekło

Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt ustawy psychiatrycznej. W nowej ustawie znalazły się niewinne zapisy, które mogą mieć daleko idące konsekwencję. - Niekonsekwentna zmiana terminologii i zmiana przepisów, jeśli chodzi o przesłanki przymusowego przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody, zostały rozszerzone do maksimum - powiedział Marek Balicki, lekarz, były pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii, były minister zdrowia, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Według gościa Radia ZET projekt w pierwszym zdaniu uzasadnienia brzmi dość niewinnie, ale w uzasadnieniu nie ma tego, co rzeczywiście zawarte jest w projekcie ustawy. - Te przepisy [ustawa psychiatryczna – red.] zostały rozszerzone, w sposób wykraczający poza wszelkie wyobrażenie. Ta ustawa na szczęście jeszcze nie weszła w życie i miejmy nadzieję, że nie wejdzie - komentował Balicki, tłumacząc: - Dzisiaj bez zgody, w trybie nagłym, czyli kiedy mamy kryzys, coś się dzieje, osoba stwarzająca zagrożenie, co może być spowodowane ciężkim zaburzeniem psychicznym, może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez swojej zgody. Jest to wtedy. Kiedy w starej terminologii jest chora psychicznie.

Zdaniem Marka Balickiego „w nowej, zmodyfikowanej terminologii, kiedy osoba wykazuje objawy psychotyczne, czyli kiedy ma urojenia, omamy, zerwany kontakt z rzeczywistością, nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, czyli jej autonomia z powodu samego zaburzenia psychicznego jest zaburzona, może zostać przyjęta do szpitala bez zgody.” - Oczywiście to wszystko wtedy, kiedy z powodu tej choroby, stwarza zagrożenie dla swojego życia, albo dla życia lub zdrowia innych osób. Czyli musi być ten czynnik zagrożenia i choroba psychiczna – komentował gość Beaty Lubeckiej.

- Projekt rozszerza tę przesłankę medyczną, czyli nie choroba psychiczna, jak jest dzisiaj, tylko jakiekolwiek zaburzenie psychiczne –powiedział Marek Balicki.

- Czyli jakie np.?

- Na przykład nerwica, uzależnienie od nikotyny, od alkoholu, każde uzależnienie – wyjaśniał dalej były minister zdrowia.

- Ale mamy tu do czynienia z osobą, za którą nie trzeba podejmować decyzji.

- Gdzie pan widzi zagrożenie?

- Ta przesłanka medyczna, dzisiaj wąska, kilka procent populacji ma zaburzenia psychotyczne. Natomiast zaburzenia psychiczne, wszystkie razem ma około ¼ populacji. Około ¼ populacji ujawnia zaburzenia psychiczne, lękowe, nerwice, depresje – stwierdził Balicki.

- Nerwica nie jest powodem, aby odsyłać kogoś do szpitala psychiatrycznego – zauważyła Beata Lubecka.

- Dzisiaj nie, ale z godnie z projektem tak.

- Co może się stać?

- Można powiedzieć, że to piekło dla lekarzy. Dzisiaj przesłanki są jasne. Jeśli rozszerzymy przesłanki, to ktoś kto stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia innych, zgodnie z literalnym brzmieniem tej propozycji, powinien być przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez zgody – podsumował Marek Balicki.

RadioZET.pl