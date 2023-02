- To jest apokalipsa, ale wola życia jest niezbadana. W głowie pozostaną obrazy - powiedział Cyprian Jopek, reporter Telewizji Polsat #Wydarzenia, specjalny wysłannik Polsatu w Turcji, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Światła karetek przeplatające się z kolorem ognia”

Ostatnie szacunki z Turcji i Syrii mówią o ponad 41 tys. ofiar. Są szacunki, że tych ofiar może być nawet 2x więcej. - To jest apokalipsa. Jak w serialu, gdzie ludzie na ulicy koczują. Ogniska rozpalane wśród ruin – ­ opowiadał reporter Polsatu. - W pierwszych dniach, kiedy jeszcze nie było prądu, migające światła karetek nadawały otoczeniu taki niebieski kolor, przeplatający się z kolorem ognia i ludźmi grzejącymi się przy ogniskach, żeby nie zamarznąć. Temperatura była grubo poniżej zera. To robi potworne wrażenie.

„To już są cuda. Wola życia człowieka jest niezbadana”

- Zdarzają się cuda. Ratownicy dziś wyciągnęli spod gruzów 17-sto latkę. Spędziła pod gruzami 10 dni – powiedziała Beata Lubecka. - Jeden z ratowników powiedział, że wola życia człowieka jest niezbadana i tak chyba jest, bo to już są cuda. Kiedy człowiek nie ma dostępu do wody, to jest kilka dni życia – opowiadał Cyprian Jopek.

- Często jest tak, jak w przypadku 12 wyciągniętej przez polskich ratowników kobiety, ze ona była przytrzaśnięta w pozycji „na żabę”, to znaczy przez 10 dni leżała z przyciśniętymi nogami do brzucha i rozstawionymi rękoma. Kolejny porażający obraz tej tragedii, obok tej kobiety leżał jej mąż. Tylko, że ona już nie była świadoma tego, że on odszedł.

„W głowie pozostaną obrazy”

- Jeśli chodzi o ten wyjazd, to co pozostanie w głowie to obrazy. Najbardziej przerażające są zabawki dziecięce porozrzucane na gruzowiskach. Na mnie najbardziej piorunujące wrażenie zrobiło USG kobiety w ciąży. Zastanawiasz się, czy ona i dziecko przeżyli, czy dalej są pod tymi gruzami – stwierdził reporter Wydarzeń.

„Ludzie koczują, czekając, aż ktoś da im gorącą zupę, bądź kawałek chleba”

- Szacuje się, że straty gospodarcze będą wynosić około 80 mld. $ - podała prowadząca program. - Jeżeli chodzi o skalę zniszczeń, to nie wiadomo, czy oprócz zburzonych domów, nie trzeba będzie zburzyć tych, które jeszcze stoją. W ich środku widać szczeliny wielkości kilku centymetrów – opowiadał gość Radia ZET, dodając: - Kilku sekund bym w takim budynku nie spędził. Spotkałem tam mężczyznę, który przyszedł specjalnie po swoją papużkę i on jechał z tą papużką do namiotu, bo większość osób teraz koczuje na ulicach, czekając, aż ktoś da im gorącą zupę, bądź kawałek chleba.

RadioZET.pl