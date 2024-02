Oglądaj

- Czy protesty rolników zablokują „zielony ład”? – zapytała prowadząca.

- Mam nadzieję, że tak – odpowiedział Michał Kołodziejczak – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Koalicja Obywatelska w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Zmniejszenie emisji o 90% do 2040? Kołodziejczak: Uważam, że jest to trudne do realizacji, a wręcz niemożliwe

- Minister Zielińska twierdzi, że „zielony ład” powinien być wprowadzany. Jest pan w opozycji we własnym rządzie? – pytała dalej Lubecka.

- Tak. A może w opozycji jest pani Zielińska. Czy ktoś tak naprawdę uważa, że do 2040 r. możemy mieć emisję zmniejszoną o 90%? Uważam, że jest to trudne do realizacji, a wręcz niemożliwe. Jeżeli chcemy z tym walczyć, musimy to robić na miarę kieszeni polskiego obywatela i nie może się to odbywać kosztem naszych zarobków – twierdzi lider AGROunii. Na pytanie, czy premier Donald Tusk uważa podobnie? Odpowiedział. - Ja nie będę mówił za premiera, ale uważam, że bliżej premierowi jest do stanowiska, które mam ja, a nie pani Zielińska.

Rolnicy budzą całą Europę. Komisja Europejska musi się wycofywać

- Komisja Europejska musi się wycofywać z tych przepisów, które przyjęła. Dla mnie to pierwsze pęknięcie już nastąpiło. Cofnęła decyzje o tym, że mają być ograniczone pestycydy o 50%. To już jest pierwszy wyłom, bo jeszcze dwa miesiące temu słyszeliśmy, że takie przepisy nie będą cofnięte [ograniczenie wycofania pestycydów o 50% - red.] i że nie będzie żadnych ustępstw. Rolnicy budzą całą Europę – zaakcentował wiceszef Ministerstwa Rolnictwa.

Nikomu nie wchodzę w „cztery litery” (…) Ja załatwiam sprawy rolników

Czy protesty rolników są antyrządowe? - Nie słyszałem, żeby to były protesty antyrządowe, choć z antyrządowymi hasłami mogliśmy mieć do czynienia i było też je słychać. PiS gdzie może tam naciska na protestujących. Ja nikomu nie wchodzę w „cztery litery”, więc proszę tego nie powtarzać. Ja załatwiam sprawy rolników, które są dla mnie dzisiaj najistotniejsze. Jestem człowiekiem polskich rolników w Ministerstwie Rolnictwa i bardzo blisko pana premiera – odpowiedział wiceminister.

Dzisiejsze słowa hańby, kłamstwa jednego z posłów PiS. Spotkamy się w sądzie

- Niektórzy uważają, że pan zdradził rolników, jest taka rolniczka z Podlasia – przypomniała Beata Lubecka.

- Bardzo dobrze, że pani zaczęła ten wątek. Ta rolniczka nagrała film w internecie, później ktoś do niej przyjechał podobno i ona twierdziła, że to ktoś ode mnie. Ja dzwoniłem do tej pani rolniczki, prosiłem, żeby to zgłosiła na Policję. Nikt wysyłany przeze mnie nie był. Dzisiejsze słowa hańby, kłamstwa jednego z posłów PiS. Spotkamy się z panem posłem w sądzie, jeżeli nie przeprosi – podsumował Kołodziejczak

