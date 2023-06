Prezes PiS zapowiedział referendum ws. relokacji imigrantów. Czy chcą Polacy bezpiecznej Polski wolnej od imigrantów, czy chcą krew na ulicach? - Co to jest za pytanie? To jest pytanie z tezą. Ta teza do referendum, która jest powtarzana, czy chcemy krew na ulicach, czy chcemy bezpiecznej Polski, określenie do tego pytania jest czymś okropnym, populistycznym - powiedziała Róża Thun – europosłanka Polska2050, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„To jest po raz kolejny realizowanie marzeń Putina” - Robienie wokół tego referendum atmosfery takiej, że my bronimy się przed czymś niebezpiecznym, co szykuje nam UE. To jest coś super niebezpiecznego. To jest po raz kolejny realizowanie marzeń Putina. Mówienie o imigrantach w ten sposób, rodzi napięcia w Polsce, robi bardzo złą relację z UE, robią się większe podziały w Polsce – stwierdziła europoslanka.

„Putin wywołuje napięcia, a wtedy PiS nas broni przed jakimiś wyimaginowanymi nieszczęściami” - Jeśli Putin będzie chciał wywołać jeszcze większe napięcia między Polską, a UE, to bardzo wygodne będzie dla nie go przysłanie jeszcze więcej osób na granicę z Białorusią. I o to mu chodzi. On wywołuje napięcia, PiS na to idzie, PiS nas wtedy broni, swoją antyeuropejską i antyhumanitarną postawą, przed jakimiś wyimaginowanymi nieszczęściami – powiedziała Róża Thun, dodając: - Na razie nie zapadła jeszcze żadna decyzja, jakie to mają być kwoty. Na razie wiemy, że jest ogromne wyzwanie migracyjne i podołać temu wyzwaniu możemy tylko wspólnie.

- Pani jest za tym, żebyśmy przyjmowali imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu? - zapytała prowadząca.

- Nie jest powiedziane skąd ci imigranci powinni być. Imigrant jest migrantem. Uchodźca jest uchodźcą i w żadnym dokumencie europejskim nie jest powiedziane skąd ci ludzie mają być – odpowiedziała Thun.

- Szef pani partii powiedział, po co organizować referendum, skoro wszyscy nie zgadzają się na rozwiązanie relokacyjne?

- Ale kto wszyscy? Zależy, jak ta relokacja będzie wyglądała. Czy ona w ogóle dojdzie do skutku.

Według europosłanki „może być przypadkiem tak , że będziemy prosili kraje zachodnie, żeby odebrały część naszych sąsiadów, którzy do nas przychodzą z Ukrainy np. i będziemy potrzebowali ich pomocy i nad tym się trzeba poważnie i spokojnie zastanowić”. - Tu jest też dużo mowy o zobowiązaniach finansowych. Jeżeli się nie przyjmuje imigrantów, to się podejmuje pewne zobowiązania finansowe. Nie jest wykluczone, ze przy tej ilości imigrantów, których przyjmujemy z za wschodniej granicy, to nie my bylibyśmy beneficjentem tych zobowiązań finansowych i może potrzebujemy tych pieniędzy – zaakcentowała Róża Thun.

RadioZET.pl