- Wielkanoc, czyli Święta Zmartwychwstania Chrystusa są najważniejszymi świętami w roku. Mają tę głęboką wartość, bo mówią o tym, że Chrystus nie tylko zmartwychwstał, ale zwyciężył także zło, śmierć i szatana - powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski duszpasterz osób niepełnosprawnych, Ormian i Kresowian, prezes Fundacji im. Brata Alberta, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Myślę, że dla ludzi, którzy wyznają inną religię, czy są ludźmi poszukującymi, czy niewierzącymi są wartości uniwersalne, czyli właśnie zwycięstwo nad tymi trudnościami, bo choroba, śmierć, cierpienie, problemy dotykają nas wszystkich – kontynuował popołudniowy Gość Radia ZET.

- Wielkanoc to święta radosne, chociaż dzisiaj mamy jedyny dzień w roku, Wielki Piątek, kiedy księża nie odprawiają Mszy Świętej. Jest odprawiana Droga Krzyżowa, bądź inne nabożeństwo. Jest refleksja nad przemijaniem życia, jest zachęta do pokuty, do pojednania, przebaczenia – powiedział Isakowicz-Zaleski.

- Jak dobrze przeżyć te święta będąc chrześcijaninem? – zapytała prowadząca. - Mogę to powiedzieć, jak to pamiętam z dzieciństwa. Urodziłem się w Krakowie, ale moi rodzice, jak i babcia pochodzili z kresów wschodnich, więc pielęgnowali to bardzo w sposób charakterystyczny. Np. rano w dzień zmartwychwstania było piękne pozdrowienie „Chrystus zmartwychwstał - odpowiadano - zmartwychwstał prawdziwy”. Były te piękne zwyczaje kolorowania pisanek, malowanie. Były to czasy bardzo trudne, bo czasy komunizmu, więc jak nie było barwników, to babcia gotowała jajka w cebuli, czy innych naturalnych barwnikach – powiedział gość Beaty Lubeckiej.

- Bardzo ważne było śniadanie świąteczne, bo Rezurekcja, czyli zmartwychwstanie Chrystusa wtedy było bardzo wcześnie rano i później śniadanie wielkanocne. To przeszło bardzo do tradycji polskiej i jest dobrze pielęgnowane.

RadioZET.pl