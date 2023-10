- Wyobrażam sobie różną sytuację na ulicach, ale ja bym nie podniosła ręki na wolę narodu, wyrażoną w ponad 70% udziału obywateli. Chodzi o to, że jeżeli PiS chciałoby kombinować, żeby siłą utrzymać władzę, to ludzie nie będą się na to godzić i wyobrażam sobie sprzeciw społeczny wobec takich sytuacji - powiedziała Paulina Hennig-Kloska – wiceprzewodnicząca Polski 2050, Trzecia Droga, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Obywatele podjęli wyraźną decyzję z wyraźnym wskazaniem z wyraźną większością dla demokratycznej opozycji. Blisko 12 mln. obywateli powiedziało – chcemy zmiany władzy. Nie godzimy się na rząd oparty na bucie, arogancji, propagandzie, chcemy zmiany władzy. Demokratyczna opozycja tworzona jest przez trzy różne ugrupowania, które zdobyły blisko 12 mln. głosów. Partia rządząca, która nie ma potencjalnych koalicjantów, ma około 7 mln. głosów poparcia. Dysproporcja jest tak olbrzymia, że nie powinno być żadnej wątpliwości, kto powinien otrzymać misję tworzenia nowego rządu – stwierdziła wiceprzewodnicząca Polski 2050.

„Obywatele nie będą się godzić na żadne machlojki i kombinacje pałacu prezydenckiego i Zjednoczonej Prawicy” Czyli, gdyby rząd nie chciał oddać władzy, to spodziewa się pani protestów na ulicach? - Skoro obywatele tak masowo odpowiedzieli na nasz apel o udział w wyborach, to myślę, że nie będą się godzić na żadne machlojki i kombinacje pałacu prezydenckiego i Zjednoczonej Prawicy. Zresztą tam już też dużo się mówi o podziałach. Spodziewam się, że Zjednoczona Prawica już nie jest Zjednoczoną Prawicą. Już dawno temu byli bardzo podzieleni. Trzymała ich tylko władza, pieniądze i stołki. Spodziewam się, że to ciało zwane Zjednoczoną Prawicą bardzo szybko się rozpadnie i trudno będzie o utrzymanie jedności w ramach jednego klubu.

"Im szybciej wypracujemy porozumienie, tym mniej przestrzeni do tworzenia chaosu dla prezydenta Dudy" Czy rozmowy opozycji ws. podziału stanowisk już się zaczęły? - Liderzy są ze sobą w kontakcie, są po pierwszych rozmowach. O ile mniej będziemy o tym rozmawiać w mediach, a więcej pracować zakulisowo, tym szybciej dojdzie do porozumienia.

- Im szybciej wypracujemy porozumienie [opozycji - red.] i stworzymy propozycje nowego rządu, gabinetu, tym mniej przestrzeni do tworzenia chaosu dla prezydenta Dudy – zaakcentowała posłanka.

„Oni wiedzą, że nie są w stanie zbudować rządu większościowego” Kto powinien zostać premierem? - Przedstawiciel tej partii, która uzyskała największy mandat społeczny i jednocześnie jest gotowa i ma zdolność tworzenia rządu większościowego. Takim ugrupowaniem jest dzisiaj Platforma Obywatelska. Demokratyczna opozycja zdobyła prawie 12 mln. poparcia. To my mamy najwięcej mandatów i deklarujemy współpracę. Prawo i Sprawiedliwość nie ma możliwości stworzenia stabilnego, większościowego rządu. Oni doskonale wiedzą, że jako rząd Zjednoczonej Prawicy nie są w stanie zbudować większości parlamentarnej i stabilnego rządu większościowego w nowym parlamencie – powiedziała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

„Jest to tylko gra na zwłokę, na czas, by był czas na czyszczenie szuflad, szaf i palenie teczek” Przekazanie tworzenia rządu Zjednoczonej Prawicy ma sens? - Oczywiście jest to tylko gra na zwłokę, na czas, by był czas na czyszczenie szuflad, szaf i palenie teczek. My musimy usiąść nad ustawą budżetową. W tej ustawie budżetowej, którą przygotował rząd, nad którą parlament nie zaczął jeszcze w ogóle pracę, nie ma ani VAT-u na żywność 0%, więc trzeba będzie poszukać pieniędzy. Nie ma również tarczy solidarnościowej [w założeniach budżetu na 2024 – red.] na niższe ceny, regulowane ceny energii, więc mamy naprawdę dużo pracy.

RadioZET.pl