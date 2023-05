Jacek Ozdoba: Decyzja w sprawie nazwy Suwerenna Polska zapadła już w grudniu 2020

- Decyzja w sprawie zmiany charakteru, co do podejścia do dalszej drogi politycznej zapadła już w grudniu 2020 r. Wtedy już podjęliśmy tę decyzję, że będziemy się nazywać Suwerenna Polska - powiedział Jacek Ozdoba – wiceminister środowiska, rzecznik Suwerennej Polski, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Wtedy już była dyskusja, czy nie zakładamy klubu parlamentarnego” Czekaliście do 2023, żeby zmienić nazwę? - Powiem więcej. Wtedy już była dyskusja, czy nie zakładamy klubu parlamentarnego i czy dalej będziemy w Zjednoczonej Prawicy. Wtedy uważaliśmy, że następstwem tego będą kolejne zmiany w ramach polityki europejskiej. M.in. przyśpieszenie celów klimatycznych, wzrost cen, kwestia utraty suwerenności, tzw. mechanizm warunkowości – tłumaczył rzecznik Suwerennej Polski.

„Ja nie wiem, czy to jest przesada. Dziś dyskutowana jest zmiana polityki traktatowej”

- Przesadza pan z tą utratą suwerenności – powiedziała prowadząca.

- My możemy mówić, że przesadzamy. Tylko RFN ma wprost zapisane w umowie koalicyjnej i Niemcy do tego dążą. Dziś dyskutowana jest zmiana polityki traktatowej. Ja nie wiem, czy to jest przesada? Czy pani przyjechała samochodem spalinowym? Za chwilę pani to odbiorą.

- Jeżdżę komunikacją zbiorową.

- Ona też za chwilę będzie droższa, dlatego, że będzie tylko i wyłącznie elektryczna, a samorządów nie będzie stać na to.

„Nie jesteśmy zwolennikami rozbijania Zjednoczonej Prawicy. Tu nie chodzi o żadne jedynki” Joachim Brudziński mówi, że gdyby nie PiS, to tej partii po prostu by dzisiaj nie było, a Krzysztof Sobolewski dziś o poranku mówił w Radiu ZET, że jeśli rozpoznawalność jest na małym poziomie, to trzeba coś zrobić. - Gdyby nie Solidarna Polska, dziś Suwerenna Polska, nie byłoby pewnie dziś rządu Zjednoczonej Prawicy, nie byłoby wygranej i zmian, jakie nastąpiły. Doskonale wszyscy wiemy, że to akurat mniejszy koalicjant miał rację w sprawie np. bezpieczeństwa energetycznego. Powiem więcej. My ad personam się nie będziemy odnosili do uwag polityków PiS, bo nie jesteśmy zwolennikami rozbijania Zjednoczonej Prawicy. Co więcej, tu nie chodzi o żadne jedynki [na listach wyborczych – red.]. Ja jedynki nie potrzebuję. Ja z 9-tki zrobiłem wynik, dlatego, że ciężko pracowałem, tak jak wszyscy politycy SP. To jest trochę jak z rynkiem. Wygrywa ten, który jest lepszy i daje lepszą ofertę, na zasadzie, że jest sprawniejszy – stwierdził Jacek Ozdoba.

„Nie najważniejsze są miejsca, najważniejsze jest to, żeby realizować pewne wartości” - Ale wy nie macie żadnej oferty – zauważyła Beata Lubecka. - Jak to nie mamy? A szóstka chociażby zaprezentowana. Wiele zmian wprowadzonych chociażby przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Trwa dyskusja w Zjednoczonej Prawicy na temat list, na temat kształtu, jak to będzie wyglądało. To oczywiście ważna dyskusja, tylko dla nas nie najważniejsze są miejsca, najważniejsze jest to, żeby realizować pewne wartości – podsumował rzecznik Suwerennej Polski.

"Jarosław Kaczyński był w postaci wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry"

Dlaczego na waszą konwencję nie został zaproszony Jarosław Kaczyński? - To nie jest kwestia zaproszenia. To był kongres Solidarnej Polski, która zmieniała nazwę na Suwerenna Polska - powiedział Jacek Ozdoba – wiceminister środowiska, rzecznik Suwerennej Polski, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Jarosław Kaczyński był w postaci wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry, który dziękował za tą drogę, dzięki której udaje się realizować dalsze programy Zjednoczonej Prawicy” - Zjednoczona Prawica bez prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby funkcjonować. Jest razem z ministrem Zbigniewem Ziobro autorem tej drogi, która sprawdziła się w 2015 – 19. Jarosław Kaczyński był [na kongresie SP – red.] w postaci wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry, który dziękował za tą drogę, dzięki której udaje się realizować dalsze programy Zjednoczonej Prawicy – stwierdził Ozdoba.

„Chcemy razem, żeby tym trenerem Zjednoczonej Prawicy, czy właściwie szefem tej drużyny był premier Jarosław Kaczyński” Chcecie wystartować w koalicji, czy jednak nie pod szyldem PiS-u? - Piłka jest w grze, ale wiadomo jest jedno, że chcemy razem, żeby tym trenerem Zjednoczonej Prawicy, czy właściwie szefem tej drużyny był premier Jarosław Kaczyński – powiedział rzecznik Suwerennej Polski Jacek ozdoba, dodając: - Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy wspólną drogę, wspólne cele, to oczywiście jest tylko i wyłącznie do dogadania się w obozie Zjednoczonej Prawicy, jaka będzie dalsza droga. Gdyby tak się nie stało, to podejmujemy rękawicę i będziemy wtedy szli sami, ponieważ jesteśmy na to gotowi.

"Marzy nam się, aby Unia Europejska została zreformowana i wróciła do korzeni"- Jak was słucham, to marzy wam się, żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej – stwierdziła prowadząca. - Nie. Marzy nam się, aby UE została zreformowana w taki sposób, aby wrócić do korzeni - powiedział Jacek Ozdoba.

- Myśli pani, że oni przejmują się jakąkolwiek solidarnością – kontynuował wiceminister środowiska. - Współczesny pakt Ribbentrop – Mołotow to jest współczesny Nord Stream 1 - Nord Stream 2. Kiedy atakowano niewinnych Ukraińców, wtedy niemiecka władza stwierdziła, że zatrzymuje Nord Stream 2.

Kontynuując wątek unijny Jacek Ozdoba wskazał: - Jesteśmy świadkami dzisiaj rozbijania UE poprzez zakazy, drożyznę, wykluczenie komunikacyjne. To wszystko, co jest dziś planowane w Brukseli, ono już znajduje odzwierciedlenie, gdzieś tam w jakiejś historii, gdzie odgórnie wprowadzono pewne reguły.

- Dlaczego wy tak bardzo, rzekomo chcecie bronić polskich lasów?

- Dlatego, że mamy gigantyczną historię związaną z gospodarką leśną. Nie jest prawdą, że my wycinamy wszystko – powiedział Ozdoba.

- Ale nie można powiedzieć, że Unia będzie przejmowała lasy. Nie ma takiej możliwości prawnej.

- Dlaczego nie ma takiej możliwości prawnej? A za PO nie było próby sprywatyzowania lasów?

