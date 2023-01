Jacek Ozdoba: Najpierw postawmy na stabilne źródła energii. Prąd z wiatraków nie jest tańszy

- Najpierw postawmy na stabilne źródła energii, dopiero rozmawiajmy o czymś, co jest niestabilne. Poza tym nie jest prawdą, że to jest tańszy prąd. Prąd w Niemczech jest droższy, z uwagi na to, że OZE muszą być dofinansowane - powiedział Jacek Ozdoba, wiceminister środowiska, rzecznik Solidarnej Polski, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej, dodając: - Gdyby wiatraki miały być rozwiązaniem, to Niemcy, czy Holandia miałyby sytuację inną niż w tej chwili. Z drugiej strony otwierają energetykę węglową. Stabilne źródła energii to węgiel, gaz i atom.

Zdaniem wiceministra środowiska „uzupełnieniem może być OZE, ale on nie daje stabilizacji systemu. Wiatraki muszą być ustabilizowane. Kiedy nie wieje musi być wytworzona nowa energia i to może być tylko gaz.”

- Nikt nie mówi, że to musi być oś systemu energetycznego, tylko uzupełnienie – zauważyła gospodyni programu. - Uzupełnienie miksu energetycznego w zakresie odnawialnych źródeł energii jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli zachowana jest dobra proporcja – powiedział Ozdoba. - Do OZE dochodzi dodatkowa opłata, żeby ten system był opłacalny. Do tego dochodzi stabilność systemu, przebudowa polskiej sieci energetycznej, miejsca, protesty społeczne – kontynuował polityk Solidarne Polski.

- Ale to jest jeden z kamieni milowych, żeby odblokować pieniądze z KPO - przypomniała Beata Lubecka. - Większość słuchaczy teraz jedzie swoim samochodem, a następny kamień milowy to opodatkowanie rejestracji posiadania samochodu spalinowego – stwierdził Jacek Ozdoba. Według niego: - Kolejny kamień milowy to nałożenie opłat za używanie dróg ekspresowych, więc widzimy, że kolejne kamienie milowe mają oznaczać drożyznę.

- Rozumiem, że kolejne rozwiązania również będziecie bojkotować – powiedziała Beata Lubecka.

- Nie będziemy się zgadzać na to, aby Polacy zapłacili więcej za posiadanie samochodu, a już pomysł, żeby zakazać sprzedaży spalinowych po 2035 roku – odpowiedział Jacek Ozdoba.

- Ale to jest jakaś aberracja, że koalicjant głosuje przeciwko projektom rządowym.

- Rozmawiamy o tym , co jest ważne. Ten projekt jeszcze nie wyszedł całkowicie i zobaczymy jaki będzie kształt ustawy wiatrakowej.

- Mamy dziś bardzo duży rozwój w zakresie paneli fotowoltaicznych. Nikt nie chce mieć wiatraków koło swojego domu.

- A dlaczego nie chce?

- Bo jest to kwestia komfortu życia, nikt nie chce, żeby coś nad głową się obracało.

Wiceminister środowiska uważa, że najlepszym wyjściem, jest powstanie nowych elektrowni atomowych. Również w kontekście bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej. - Czy to nie jest tak, że blokowanie energetyki wiatrowej, jest na rękę energetycznym gigantom? – zapytała prowadząca. - Blokujecie? Opozycja chce wszystko, co jest związane z zagranicznym kapitałem. Rozumiem, że idea jest taka, że niemieckie firmy mają tu budować wiatraki i tworzyć gigantyczny biznes – stwierdził Ozdoba, uściślając: - Czym innym jest kwestia elektrowni na Bałtyku, to jest ciekawy, zupełnie inaczej funkcjonujący system. Inna wydajność przede wszystkim. Używanie energetyki wiatrowej w Polsce nie jest tak komfortowe na lądzie, jak na wodzie z uwagi na pewne naturalne czynniki, które sprzyjają wiatrakom na morzu.

