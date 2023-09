Joński i Szczerba: To są nieprawdopodobne przekręty. Na szpitalach zarobili setki milionów złotych

- To są nieprawdopodobne przekręty. Na szpitalach tymczasowych zarobili setki milionów złotych - opowiadali Dariusz Joński i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Liczby porażają. 7 mld. za puste łóżka i szpitale widmo” Poznaliśmy raport NIK – rządzący nie stanęli na wysokości zadania w pandemii COVID-19. - Te kontrole, które prowadziliśmy przez 3 lata nie mogły objąć tych szpitali tymczasowych, jakie skontrolowali kontrolerzy. 33 szpitale tymczasowe, my byliśmy w 10, więc skala nadużyć jest znacząco większa. Liczby rzeczywiście porażają, bo 7 mld. za puste łóżka i szpitale widmo. Okazał się nim taki szpital w Szczecinie, który kosztował 29 mln., a w którym nie było ani jednego pacjenta, czy też szpital Jaskółka, który się okazał miejscem do szczepień, też kosztował miliony – powiedział Dariusz Joński

„Największy przekręt to jest Wrocław, blisko 90 mln. zł.” - Chyba największy przekręt to jest Wrocław, blisko 90 mln. zł., które zostało zainwestowane na prywatnej nieruchomości, wybranej przez układ dolnośląski do którego należy Morawiecki, Dworczyk i Obremski, czyli woj. dolnośląski. Zamiast leczyć ludzi, okradali ludzi z godności z pieniędzy, z życia. 200 tys. ludzi nie doczekało się do lekarza, tylko dlatego, że nie przygotowali systemu, tylko dlatego, że byli zajęci tym, jak wydawać pieniądze – opowiadał Michał Szczerba.

Dlaczego to był akurat ten przedsiębiorca? - We Wrocławiu zarobił tak de facto prywatny przedsiębiorca, który ma hale targowe i jemu państwo wybudowało dwie dodatkowe hale, w których mieli być pacjenci, ale nie było żadnego pacjenta. To nie wojewoda decydował o tym, gdzie będzie szpital tymczasowy, tylko przyszedł biznesmen do wojewody i wybrał miejsce, gdzie będzie szpital tymczasowy i nie była to Hala 100-lecia – stwierdził Joński.

- Mogło tak być rzeczywiście, że przedstawiano różne możliwości lokalizacji szpitala tymczasowego we Wrocławiu, były to wszystko obiekty użyteczności publicznej należące do Skarbu Państwa, albo do samorządów. W pewnym momencie przychodzi kandydat bezpartyjnych samorządowców, jako przedstawiciel prawdopodobnie przedsiębiorcy, rozwala ten stolik i stawia na stole ofertę prywatnego inwestora, do którego należy centrum kongresowe pod Wrocławiem. Jak to się stało? Bardzo prosto. To jest firma z Ząbkowic Śląskich, a to jest okręg Michała Dworczyka, więc po tej prostej linii pan Bluj, bo trzeba jego nazwisko podać, bo już jest osobą publiczną, bo kandyduje na posła. Bez pełnomocnictwa wojewody dolnośląskiego negocjuje w imieniu wojewody dolnośląskiego z prywatnym przedsiębiorcą, na jakich zasadach na jego nieruchomości, w jego halach, zostanie ustanowiony szpital – opowiadał ze szczegółami Szczerba.

„Fundusz COVID-owy będzie zadłużony do 2026 r. na 250 mld. złotych. My nie możemy go skontrolować, bo jest poza kontrolą” - Władza nie zajmował się tym, żeby ratować ludzi, tylko zajmowała się wydawaniem publicznych pieniędzy, które pożyczała. Fundusz COVID-owy będzie zadłużony do 2026 r. na 250 mld. złotych. My nie możemy go skontrolować, bo jest poza kontrolą – dodał Joński.

„Chodziło o to, żeby wyprowadzić pieniądze” - 33 szpitale tymczasowe. Tak, to najwięcej w całej Europie. Nikt więcej nie wybudował. My 33, Czechy 2, Niemcy – Włochy po jednym, Wielka Brytania 7. My 33. Kiedy byliśmy w Kiecach, Krakowie, Poznaniu, to wojewodowie mówili nam „ale one stoją puste”. Dlaczego? Bo nie ma lekarzy. Nikt nie przeprowadził analizy wcześniej. Chodziło o to, żeby wyprowadzić pieniądze poza. Na respiratorach, maskach, czy szpitalach tymczasowych. Chodziło o to, żeby wyprowadzić pieniądze – zaakcentował Joński.

„Janusz Cieszyński podpisał, tego samego dnia na koncie handlarza bronią wylądowało 160 mln” - Uważam, że ci którzy podpisywali kontrakt z handlarzem bronią powinni za to odpowiedzieć. Janusz Cieszyński podpisał, tego samego dnia na koncie handlarza bronią wylądowało 160 mln. Było wiadomo, że on tych respiratorów nie da. Te co dał okazały się niesprawne. Na respiratorach zarobili ogromne miliony, ale na szpitalach tymczasowych, setki milionów złotych. To są nieprawdopodobne przekręty – kontynuował poseł Inicjatywy Polskiej.

"Fundacja Służba Niepodległej, której prezesem jest Mateusz Leszek Feszler, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców, dostała 470 tys." - Fundacja Służba Niepodległej, to jest fundacja z Warszawy, którego prezesem jest Mateusz Leszek Feszler, który jest kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców, dostała 470 tys. na studio nagrań z Funduszu Patriotycznego - powiedział Michał Szczerba.

- Fundacja Służba Niepodległej, to jest fundacja z Warszawy, którego prezesem jest Mateusz Leszek Feszler, który jest kandydatem Bezpartyjnych Samorządowców, dostała 470 tys. na studio nagrań z Funduszu Patriotycznego. Jak ktoś dostaje na dwa miesiące przed wyborami blisko pół miliona złotych, to zawsze pachnie to tak dosyć… . Identycznie było jak z Kukizem 4,3 mln. Czy pani widzi jakąś wielką kampanię referendalną, promującą instytucję referendum? Ja nie widzę. Do końca grudnia pan Kukiz ma czas na rozliczenie tejże dotacji. Działań żadnych nie widzimy – stwierdził Michał Szczerba.

- Ale on powiedział, że nie będzie promować tego referendum – przypomniała prowadząca. - Ale dostał kasę i operuje tą kasą. Ja nie wiem w jaki sposób. Problem polega ogólnie na tym, że te wybory są nierówne. Bąkiewicz w którego są wpompowywane miliony. Mamy Kukiza, teraz bezpartyjnych Samorządowców, którzy są przybudówka PiS-u. To wszystko nieładnie pachnie – zaakcentował Szczerba.

