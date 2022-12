- Mogę powiedzieć z perspektywy przedsiębiorców współpracujących z BCC, że to był kolejny bardzo dynamiczny rok. Od czasów, kiedy wybuchła pandemia COVID, my zarządzamy w permanentnym kryzysie. Ciągle w przestrzeni około-biznesowej pojawiają się takie niespodzianki, z którymi musimy się mierzyć – powiedziała Katarzyna Woszczyna, wiceprezes BCC, kanclerz Lóż Małopolskiej i Częstochowskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Ciągle w przestrzeni około-biznesowej pojawiają się takie niespodzianki, z którymi musimy się mierzyć. Jeśli przypomnimy sobie początek roku, to były rzeczy związane z Polski Ładem, czy nieładem – kontynuowała prezeska BCC. Katarzyna Woszczyna wskazała, na pozostałe źródła kłopotów w polskiej gospodarce: - Myśleliśmy, że to najgorsze, co nas może spotkać, a później wybuchła wojna w Ukrainie i przeżyliśmy ten rok w cieniu tej wojny. Ona odbiła się bardzo mocno na gospodarce, na tym jak funkcjonują firmy w Polsce.

„To był rok dynamiczny. Natomiast przedsiębiorcy w Polsce znowu sobie dobrze poradzili”

- Czy obawia się pani przyszłego roku? Kryzys energetyczny nadal będzie trwać, a gospodarka spowalnia – zapytała Beata Lubecka. - Tak gospodarka spowalnia. Natomiast ekonomiści w takiej sytuacji mówią, że oni świetnie odpowiadają na pytania, które dotyczą zeszłego roku. Według naszego głównego ekonomisty BCC Stanisława Gomułki, nie spodziewamy się wielkiej recesji. Spodziewamy się spowolnienia wzrostu gospodarczego do około 1-2%. Przypomnijmy, że w tym roku ono wynosiło około 4% - stwierdził popołudniowy gość Radia ZET, dodając: - Nie spodziewamy się wzrostu bezrobocia, chociaż przedsiębiorcy szukając jakiś oszczędności, mogą wprowadzać, być może, małe korekty zatrudnienia, ale dużego bezrobocia nie spodziewamy się. Zdaniem wiceprezeski BCC „w pierwszym kwartale przyszłego roku spodziewamy się wzrostu inflacji, być może do około 20%, ale w kolejnych kwartałach liczymy raczej na spadek.

- W obliczy kryzysu firmy decydują się jednak, na przerzucanie kosztów na odbiorców – zauważyła gospodyni programu. - Mając kryzys, musimy się zastanowić, co to dokładnie oznacza. Jeżeli firma zużywa dużo energii, a jej ceny wzrosły, to ona również będzie musiała ratować się ekonomicznie – odpowiedziała Woszczyna. - Można przerzucić wzrost cen energii na produkt, lub usługę, ale musi pamiętać, że nie żyjemy na wyizolowanej wyspie i firmy muszą być konkurencyjne nie tylko w kraju, ale też za granicą. Konkurujemy z firmami w Europie i na świecie, więc tego nie da się robić bez końca.

