- Czy możliwe są rządy PiS i Lewicy? – zapytała Beata Lubecka w popołudniowym Gości Radia ZET. - Niemożliwe. Ze względu na realne wyprowadzenie Polski ze Zjednoczonej Europy, nie ma możliwości tworzenia wspólnego rządu z PiS -– powiedział Maciej Konieczny, poseł partii Razem, Nowa Lewica. - Dalsze rządy PiS są wbrew polskiej racji stanu, wbrew naszemu bezpieczeństwu i zagrażają przyszłości Polek i Polaków. I to trzeba przerwać – dodał gość. - Ryszard Terlecki powiedział: mamy poprawne stosunki ze starą lewicą, to są ludzie racjonalni, podoba im się nasz program społeczny - zauważyła gospodyni programu. - Ryszard Terlecki znalazł nowy sposób, żeby włożyć kij w mrowisko, ale jest to oczywista bzdura. Przez czas trwania tej koalicji dość dobrze poznałem to środowisko, jak mówi Ryszard Terlecki postkomunistycznej lewicy. Nie wyobrażam sobie scenariusza, aby oni przystąpili do koalicji z PiS. To się po prostu nie wydarzy. Pan Terlecki ma swoje cele polityczne i mówi tak po to, żeby pomóc PiS i przeszkodzić opozycji – powiedział polityk Nowej Lewicy.

- Politycy Zjednoczonej Prawicy są ogromnymi fanami wrzucenia całej opozycji do jednego worka, bez względu na poglądy. Oni wtedy liczą, że nawet jak przegrają wybory, to później tylko oni mogą wygrać, bo nie będzie żadnej dyskusji. Będą tylko oni i ci drudzy - zaznaczył Konieczny, dodając: - Jeżeli chcemy na dobre uniknąć rządów PiS, to potrzebujemy takiej zdrowej demokracji, gdzie jest lewica, centrum i prawica. I ten podział to jest rozmowa o tym, jak ma wyglądać Polska, a nie plemienne zwarcie dwóch sił, bo ono demokracji nie służy.

PiS ogłosił projekt ws. komisji weryfikacyjnej, która ma się zająć energetyką Polski w latach 2007-2015. - Czas najwyższy zająć się energetyką w roku 2022. Czy Polacy będą mieli czym grzać, budową elektrowni jądrowych na serio. Powinniśmy rozmawiać o rozbudowie sieci i odblokowaniu energetyki wiatrowej na lądzie. Z jakiegoś powodu Solidarna Polska to ciągle blokuje. To są tematy o inflacji, wynikającej z naszej polityki energetycznej do tej pory. Z tym się mierzą Polacy.

W rozmowie popołudniowego Gościa Radia ZET pojawił się wątek wczorajszych wyborów współprzewodniczących partii Razem Adriana Zandberg i Magdaleny Biejat. - Pierwszy raz w historii wybieramy współprzewodniczących. Jesteśmy fanami kolektywnego przywództwa , ono nam dobrze służy na potrzeby wewnętrzne, ale też świat oczekuje, żeby pokazać kto personalnie odpowiada za przywództwo w tej partii. Cieszę się osobiście, że mamy na lewicy przewodniczącą, bo tych przewodniczących mężczyzn było już dość, mam wrażenie – powiedział Michał Konieczny.

RadioZET.pl