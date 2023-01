Magdalena Biejat: Tak rząd ukrywa podwyżki dla budżetówki, to przejaw kompletnej patologii

Prawie 64 mln zł - taką kwotę nagród i premii wypłacono w 2022 roku pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa Finansów - ustaliła Wirtualna Polska. Kadra kierownicza resortu, który odpowiadał m.in. za fiasko "Polskiego Ładu", otrzymała w zeszłym roku niemal 15 mln zł. - Na pewno nikomu kto był zaangażowany w przygotowanie „Polskiego ładu” nie należały się żadne premie. Bubel to jest mało powiedziane - powiedziała Magdalena Biejat, współprzewodnicząca Partii Razem, wiceprzewodnicząca klubu poselskiego Lewica, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Posłanka Lewicy zaznaczyła, że jej zdaniem istotną rzeczą jest, aby pamiętać o jeszcze jednej sprawie z tym związanej. - Inną sprawą jest , że takie premie i dodatki są przyznawane urzędnikom, ponieważ rząd nie decyduje się na to, żeby podnieść im pensje bazowe. W ten sposób ukrywa podwyżki dla budżetówki, a to jest już przejaw kompletnej patologii - powiedziała Biejat, dodając: - Mamy sytuację, że pensje dla urzędników są mrożone od lat, a rządy nic tym nie robią, próbując zasypać ten problem takimi właśnie premiami. Nie chciałabym, żeby ten wątek się zgubił przy takiej dyskusji, bo oczywiście premie powinny być przyznawane za realne osiągnięcia.

Magdalena Biejat stwierdziła, że powinny być przyznawane premie za realne osiągnięcia, które nie służą realizacji programu pseudo-wyborczego partii rządzącej, tylko rzeczywiście służącego Polakom. Jej zdaniem, też nie powinny służyć do ukrywania faktu, że pracownikom nie płaci się godnie.

„Rozmawiamy o małej dziewczynce, z niepełnosprawnością, której rodzina też jest w strasznym stanie. To jest postawione na głowie”

- 14-letniej dziewczynce z niepełnosprawnością, zgwałconej przez członka rodziny, szpitale na Podlasiu odmówiły prawa do aborcji, powołując się na klauzulę sumienia – przypomniała Beata Lubecka, pytając, czy ktoś powinien ponieść konsekwencje. - Powinny być wyciągnięte konsekwencje, bo sytuacja jest absurdalna – stwierdziła posłanka Lewicy, precyzując: - To, że szpitale mogą dziś nie do końca realizować kontrakty z NFZ, nie realizować usługi, jaką jest przerwanie ciąży z gwałtu, wynika m.in. z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w 2015 r. pod przewodnictwem pana prezesa Rzeplińskiego. Powiedział wtedy, że prawo lekarza do wolności sumienia jest ważniejsze w przypadku kobiety, lub w tym wypadku dziewczynki, do bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia. Z tego się bierze cały problem.

Według Magdaleny Biejat po pierwsze trzeba zmienić prawo. Po drugie –ustawowo zakazać takich praktyk i nakazać znalezienie lekarza, który taki zabieg przeprowadzi. Każdy szpital, który nie prowadzi takich zabiegów, powinien taką możliwość udostępniać.

- Rozmawiamy o małej dziewczynce, straumatyzowanej , z niepełnosprawnością, której rodzina na pewno też jest w strasznym stanie, która musiała szukać po Polsce lekarza, który to zrobi. Na szczęście pomogła im Federacja na Rzecz Kobiet i Planowanie Rodziny, ale to jest postawione na głowie – powiedziała współprzewodnicząca Partii Razem.

- Nadal niewiele osób o tym wie, że lekarz, który odmówi przerwana ciąży, kiedy życie i dorwie jest zagrożone, także zdrowie psychiczne, możecie zadzwonić do FEDERy, albo któregokolwiek z biur poselskich i my wam pomożemy.

RadioZET.pl