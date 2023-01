Magdalena Sroka: Rozszerzenie przepisów zaproponowanych w ustawie, doprowadzi do inwigilacji każdego

Sejmowa komisja cyfryzacji na wniosek opozycji przeprowadziła głosowanie, w którym poparła odroczenie prac nad projektem ustawy Prawo telekomunikacji elektronicznej. Przeciw proponowanym przepisom protestowała opozycja, która zarzuciła rządzącym, że chce wprowadzić “totalną inwigilację” Polaków.

- Sejmowa komisja cyfryzacji odroczyła do lutego prace nad ustawą, można powiedzieć, rozszerzająca zakres inwigilacji. Po co służbom takie dane? - zapytała Beata Lubecka. - Ten wgląd ma być jeszcze na bieżąco. Zwracają się do operatora telekomunikacyjnego i dostają wgląd do naszych danych internetowych - powiedziała Magdalena Sroka, prezes Porozumienia, w popołudniowym Gościu Radia ZET. - Dziś mamy przepisy, które regulują nam tę kwestię. Jeżeli służby potrzebują wiedzieć, co wysyłamy w mailach, mają do tego mechanizmy, występują z tzw. kontrolą operacyjną do prokuratora, prokurator do sądu - tłumaczyła Magdalena Sroka, dodając: - Rozszerzenie tych przepisów do poziomu zaproponowanego w ustawie, w mojej ocenie, ma doprowadzić do inwigilacji każdego obywatela w czasie rzeczywistym przez służby, które nie potrzebują takich narzędzi.

- Art. 43. nie precyzuje okoliczności, w jakich służby mogą uzyskać dane użytkowników sieci – zauważyła gospodyni programu. - Wiemy, że w ostatnim czasie zakupiony został system Pegasus. Wiemy już o nowym systemie. To był bardzo kosztowny system i uruchomienie go dla jednego abonenta wiązało się z potężnymi środkami finansowymi. Bardzo dużo to kosztowało, więc znaleziono sposób, aby na bieżąco kontrolować to, co robimy w sieci, z kim rozmawiamy przez komunikatory internetowe i skrzynki mailowe – stwierdziła prezes Porozumienia, podsumowując: - Ja proponowałabym rządowi, aby pilnował własnych maili, bo tutaj jest większy problem.

"14 mln. złotych organizacji kierowanej przez kolegę z Partii Republikańskiej"

- Radio ZET dotarło do informacji, że resort sportu Kamila Bortniczuka przyznał 14 mln. złotych organizacji kierowanej przez kolegę z Partii Republikańskiej, czy jest pani dumna ze swoich byłych kolegów z Porozumienia? - zapytała Beata Lubecka. - Dumy dawno nie mam sobie, co do dawnych kolegów z Porozumienia. Ta informacja jest tym bardziej bulwersująca, że tak wiele organizacji odpadło. Oczywiście LZS-y prowadza szeroką działalność, są potrzebne w mniejszych miejscowościach. Bulwersujące jest to, że 1000 innych organizacji odpadło – stwierdziła posłanka. - Na pewno znalazłoby się wiele innych organizacji, wśród tych tysiąca, które równie dobrze zrealizowałyby program do którego skierowany był ten konkurs.

Zdaniem Magdaleny Sroki: - To nie jest jedyny przykład. Słyszymy o fundacji Dworczyka, która dostaje potężne środki finansowe, fundacja Mietka Baszko również dostaje. Oni się szykują na to, że pod koniec roku utraca władzę i szukają ciepłych posadek, żeby później móc przetrwać.

- Min. Bortniczuk napisał, że jest dumny, iż wspierają LZS-y.

- Jednych duma rozpiera, innych nie. Każdy ze słuchaczy może ocenić to, czy rzeczywiście na dotację zasługuje jedna fundacja, w takiej kwocie, a tysiąc innych powinno odpaść - podsumowała Magdalena Sroka.

RadioZET.pl