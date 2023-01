Marek Borowski: Takich zabaw nie należy uprawiać. Sprzeciw oznacza utrzymanie represyjności ustawy

- Takich zabaw nie należy uprawiać. Trzeba robić swoje. Jeśli ustawa nie jest jakaś drańska, absolutnie szkodliwa, bo takie odrzucamy, to zadaniem senatu jest zaproponowanie poprawek. Dziś na posiedzeniu dwóch komisji zaproponowaliśmy takie poprawki - powiedział Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Są instytucje, które apelują o odrzucenie w całości przez senat ustawy o Sądzie Najwyższym – powiedziała Beata Lubecka. - Opozycja w sejmie w znacznej większości wstrzymała się od głosu. To wstrzymanie się od głosu pokazało, że w związku z odrzuceniem poprawek, to my nie możemy poprzeć tej ustawy. Natomiast, nie jesteśmy przeciw. Dlaczego, bo ta ustawa z jednej strony narusza Konstytucję, jeśli chodzi o przekazanie spraw dyscyplinarnych sędziów do NSA. Absolutnie nie powinno się tam znaleźć, to powinno być w Izbie Dyscyplinarnej. Z drugiej strony likwiduje naruszenie Konstytucji, gdzie sędziowie mogą być pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej za żądanie testu bezstronności, bądź kwestionują status innych sędziów – stwierdził senator Koalicji Obywatelskiej.

„Tu jest wybór między mniejszym złem, a większym złem. Głosowanie przeciw ustawie oznaczałoby, że głosujemy za utrzymaniem represyjności, która ma miejsce w tej chwili”

- Ten przepis [karanie sędziów za żądanie testu bezstronności – red.], tak jak chciała Komisja Europejska, ta ustawa likwiduje – kontynuował Marek Borowski, dodając: - W ustawie o Sądzie Najwyższym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie ma wyboru między dobrem, a złem. Tu jest wybór między mniejszym złem, a większym złem. Głosowanie przeciw ustawie oznaczałoby, że głosujemy za utrzymaniem represyjności, która ma miejsce w tej chwili.

- Dlatego stosowniejsze jest zgłoszenie poprawek niezależnie od tego, co sejm z nimi zrobi – stwierdził senator.

- Można podejrzewać, że raczej odrzuci.

- Ale jeśli my odrzucimy tę ustawę, to sejm odrzuci to weto. Niektórzy myślą, że może Ziobro zagłosuje inaczej niż PiS, na pewno nie. Ziobro wytarguje jakieś koncesje, które będą szkodliwe dla praworządności i dla Polski.

- PiS poprze te poprawki? Usłyszeliśmy, że jeśli będą sensowne, to tak.

- Nie wiem, jakie są sensowne. Te mówią, że nie NSA ma się zajmować sprawami dyscyplinarnymi tylko Izba Karna, tak jak było do tej pory – podsumował Marek Borowski.

"Zdołaliśmy uzyskać przyśpieszoną opinię z OBWE"

