Marek Sawicki: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komisja wyrazi zgodę na przedłużenie embarga

Premier wygłosił wczoraj orędzie i powiedział, że embargo na ukraińskie zboże, niezależnie od decyzji Unii Europejskiej, będzie utrzymane. - Kiedy wojna w Ukrainie trwała 14 miesięcy, od lutego do kwietnia tego roku pan premier nie podejmował żadnej decyzji. Premier uspokajał i głosem wicepremiera Kowalczyka i głosem własnym i pana prezesa Kaczyńskiego, że przecież nie ma żadnego zagrożenia, że to wszystko jest tranzyt. Dopiero w kwietniu wprowadzili embargo - powiedział Marek Sawicki – były minister rolnictwa, PSL, Trzecia Droga, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Przetworzone produkty swobodnie wpływają i już mogą lądować na polskim rynku” - Teraz wiedzą, że są wybory i prężą muskuły. Pan premier opowiada wczoraj, że jest embargo na zboża. Nie. Jest embargo na pszenicę i kukurydzę i jest embargo na słonecznik i rzepak. Nie ma embarga na śrutę rzepakową, na olej rzepakowy. Przetworzone produkty swobodnie wpływają i już mogą lądować na polskim rynku. Mało z tego. Nawet jeśli jest to embargo na cztery rodzaje roślin, to te rośliny nie wyjeżdżają nie wiadomo gdzie, do krajów Afryki, czy Bliskiego Wschodu, tak jak to było wcześniej ogłaszane, tylko w głównym stopniu to jedzie do Hiszpanii, Włoch, Chin – tłumaczył Sawicki w rozmowie z Beatą Lubecką.

„35% naszej produkcji eksportujemy, z tego ponad 80% na rynek unijny” - Te rośliny objęte embargiem trafiają głównie na rynek europejski, a rynek europejski jest to główny rynek zbytu dla naszej nadwyżki produkcyjnej w rolnictwie, bo my 35% naszej produkcji eksportujemy. Z tego ponad 80% na rynek unijny. Jeśli rynek czeski, niemiecki, austriacki jest założony produktami z Ukrainy, to automatycznie miejsca dla produktów polskich tam jest mniej – stwierdził były minister rolnictwa.

„Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komisja wyrazi zgodę na przedłużenie tego embarga na 4 rodzaje roślin” - To co zrobi pana zdaniem Komisja Europejska? Do tej pory było takie stanowisko, że nie będą przedłużać embarga – zauważyła prowadząca. - Komisja Europejska, z tych sygnałów które mam po rozmowach z naszymi ludźmi w Brukseli, wszystko wskazuje na to, że w piątek dla Polski, jeśli taki wniosek wpłynie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Komisja wyrazi zgodę na przedłużenie tego embarga na 4 rodzaje roślin. Było, ale to jest kolejny dowód na to, że w Brukseli trzeba rozmawiać, a nie z Brukselą tylko i wyłącznie wojować – zaznaczył Marek Sawicki.

„Gdyby nie było wyborów, pewnie by nie rozmawiali” Według posła PSL „jeśli zaczynają wszyscy rozmawiać i przedstawiać racje, to po tamtej stronie też są ludzie rozumni. W końcu ruszył się także i polski rząd, bo do tej pory nie rozmawiał. Rozmawiała opozycja. Gdyby nie było wyborów, pewnie by nie rozmawiali. Wszyscy zaczęli mówić jednym głosem, opozycja wsparła i może rzeczywiście będzie efekt dodatni. Problem polega na tym, jeśli będzie to na 3 miesiące, to nie będzie to żaden sukces.”