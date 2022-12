-Wypracowaliśmy wspólne stanowisko w tej sprawie [ws. ustawy o SN], dziś było spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych, przygotowaliśmy serię poprawek, które miały być zgłoszone jutro na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości- powiedział Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polska 2050, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Najważniejsza z przygotowanych poprawek mówi o tym, że nie Naczelny Sąd Administracyjny, ale Izba Karna Sądu Najwyższego, ma być tym miejscem, w którym sędziowie będą się zajmować dyscyplinowaniem sędziów – zaznaczył Kobosko.

Dziś prezydent Andrzej Duda po raz kolejny nie podpisał nowelizacji ustawy prawa oświatowego, zwanego lex Czarnek 2.0. - To jest kwaśny uśmiech. Po co był ten proces po raz drugi? Za pierwszym razem zakończył się wetem prezydenckim i za drugim razem nie mógł się zakończyć inaczej – stwierdził Kobosko, dodając: - Wprowadzenie inkwizycji pod tytułem Kuratoria Oświaty, które byłyby takim super dyrektorem szkół i kuratorzy, którzy mogliby ręcznie sterować wyrzucaniem instytucji ze szkół, to wszystko było horrendum, ten projekt ustawy Czarnka i wersja pierwsza i druga.

„Prezydent słusznie używa argumentu o niepotrzebnych awanturach. Z tego samego powodu powinien był zawetować wiele innych ustaw PiS”

- Prezydent mówi, że w tym momencie, gdy trwa wojna, kolejne awantury są niepotrzebne – zauważyła Beata Lubecka. - Prezydent słusznie używa argumentu, że nie są nam potrzebne kolejne awantury społeczne, ale z tego samego powodu powinien był zawetować wiele innych ustaw - powiedział wiceprzewodniczący Polska 2050. Zdaniem Michała Kobosko „coś się dzieje takiego, w tym obozie Zjednoczonej Prawicy, że trudno to analizować i komentować – także z punktu widzenia opozycji, bo to jest jeden wielki chaos, bałagan. Tam już wszyscy ze sobą walczą.”

„Prezydent został pominięty przez własny obóz. Powinien się do tego przyzwyczaić”

- Walczy Morawiecki z Ziobro. Są tam frakcje, nie wiem ile ich jest: Szydło, Sasin, Błaszczak. W to wszystko wchodzi prezydent, który poczuł się zlekceważony, pominięty przez własny obóz. Powiem złośliwie, że mógł się przez tyle lat przyzwyczaić do tego – zauważył gość Beaty Lubeckiej, dodając: - W tym konkretnym przypadku prezydent dał jasny sygnał, nie możecie mnie lekceważyć, jestem prezydentem. J. Kaczyński mnie nie lubi, nie ufa mi, ale jestem prezydentem Rzeczpospolitej i tak jawne ignorowanie, będzie skutkowało blokowaniem ustaw PiS-owskich.

Beata Lubecka: - Dlatego prezydent zablokował Lex Czarnek 2.0, bo nie wiedział, że jest projekt zmian w sądownictwie. Michał Kobosko: - Myślę, że pierwszy powód jest związany z potworkiem lex Czarnek, gdzie oczekiwania prezydenta nie zostały spełnione, a to rola tej dziedziny życia i tego projektu, które są ważne dla pierwszej damy. Ale też jest to powiązane z tym, co dzieje się z ustawą o Sądzie Najwyższym. Prezydent powiedział rzecz wręcz kuriozalną, w kraju demokratycznym takie rzeczy są niemożliwe. Partia rządząca składa projekt tak ważnej ustawy, nie konsultując jej z prezydentem. Dziś projekt został zdjęty z porządku obrad, Rafał Bochenek mówi, że zgodnie z apelem prezydenta, ten temat wymaga pogłębionej analizy. - Po stronie opozycyjnej, my przepracowaliśmy ten czas.

