Te wybory nie zdecydują się w Warszawie, ale Ryszard i Michał będą w tym marszu - powiedział Kobosko

Trzecia Droga nie pójdzie w Marszu Miliona Serc. Czyj to pomysł? - Po pierwsze zabieramy głos jako trzecia Droga. Po drugie ten 30 września – 1 października to będzie niezwykle ważny weekend, ponieważ te wybory nie zdecydują się w Warszawie, a zdecydują się w bardzo wielu miejscach. Także w Wieruszowie, także w Ciechanowie wielu, wielu innych miejscach, to trzeba być w wielu innych miejscach. My i nasi liderzy będą w ten weekend w wielkiej trasie – powiedział Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polska 2050, Trzecia Droga, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Te wybory nie zdecydują się w grupie już przekonanych” - Dajcie nam wszystkim popracować i przeprowadzić taką trasę. Koalicja Obywatelska ma do tego święte prawo. Organizuje marsz 1 października w Warszawie, to my w ten weekend przepracujemy w bardzo wielu innych miejscach. Te wybory nie zdecydują się w Warszawie i nie zdecydują się w grupie już przekonanych, a na marsz Platformy przyjdą przekonani wyborcy – stwierdził Kobosko.

„Ryszard i Michał będą w tym marszu”- Ale są apele ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej, żebyście jednak przyszli – przypomniała prowadząca. - Ja startuję w Warszawie i zdecydowałem, że pójdę w marszu, ponieważ skoro to jest mój okręg – Warszawa, chcę być tutaj także wśród wyborców PO. Także Ryszard Petru już publicznie deklarował, że zamierza wziąć udział w marszu, więc Ryszard i Michał będą w tym marszu – zapewniał pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050.

„Opozycja demokratyczna działa i gra na różnych fortepianach, które razem dają dobry – pozytywny i optymistyczny dźwięk” - Okręgów jest dużo, 41 i w każdym z tych okręgów nasi kandydaci, a jest ich prawie tysiąc, odbędą setki spotkań, a nasi liderzy przejadą przez Polskę tak, żeby pokazać, że opozycja demokratyczna działa i gra na różnych fortepianach, które razem dają dobry – pozytywny i optymistyczny dźwięk – zaakcentował gość Beaty Lubeckiej.

"Bez spełnienia któregoś z tych warunków, nie będzie szans na to, żeby zakończyć rządy PiS-u" - Do tego, żeby opozycja demokratyczna mogła rządzić, przejąć odpowiedzialność za kraj, potrzebny jest dobry, co najmniej, wynik Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i nowej Lewicy. Bez spełnienia któregoś z tych warunków, nie będzie szans na to, żeby zakończyć rządy PiS-u.

„Jeżeli organizować takie wydarzenie, to nie jako wydarzenie jednej partii, jednego sojuszu” - Nie wiem dlaczego pan poseł [Jan Grabiec – red.] nas wzywa do udziału w tym marszu, ja nie wiedziałem żadnego zaproszenia, które by padło. To moje osobiste zdanie. Jeżeli organizować takie wydarzenie, to nie jako wydarzenie jednej partii, jednego sojuszu. Tylko, jeżeli chce się dać jasny sygnał, że to jest wspólne wyzwanie, to powinno być zupełnie inaczej zorganizowane. Tak by logika opozycji nakazywała – tłumaczył Michał Kobosko.

Powyborczy sojusz z PiS? „To dla nas byłoby nieakceptowalne, nie widzimy takiej możliwości” Słuchacz pytał: Czy może Pan zapewnić swoich wyborców, że PSL po wejściu z Wami do sejmu i stworzeniu osobnego klubu nie wejdzie w koalicję z PiS? - Nie byłoby Trzeciej Drogi, nie powstałby nasz sojusz, gdybyśmy nie mieli gwarancji, że PSL absolutnie nie zrobi czegoś takiego. To dla nas byłoby nieakceptowalne, nie widzimy takiej możliwości. Jak rozmawiamy z W. Kosiniakiem-Kamyszem, to on absolutnie nie widzi takiej możliwość. Cieszę się , że Władysław Kosiniak-Kamysz jest prezesem PSL – zaakcentował pierwszy wiceszef Polski 2050.

