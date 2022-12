Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie poprzemy ustawy o bezkarności. Wzywam prezydenta, aby nie podpisywał

PiS złożyło wniosek ws. ustawy o nieściganiu niektórych czynów dotyczących wyborów kopertowych. - Nie poprzemy tej ustawy, bo jest to ustawa o bezkarności. My mówiliśmy wprost i nasi samorządowcy, że nie należy udostępniać list wyborców i nie robili tego -– powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, szef klubu Koalicja Polska w popołudniowym Gości Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Oni rządzą, oni mają większość, przeforsują tę ustawę, senat odrzuci, wróci po 30 dniach z powrotem i pytanie do pana prezydenta, po czyjej stronie będzie stał? Wielkich nadziei sobie nie robię, ale trzeba wezwać prezydenta, aby nie podpisał tej ustawy – tłumaczył lider ludowców.

„Odwagi panie premierze. Nie należy się bać 20 malkontentów z Solidarnej Polski”

- Czy bez poparcia Solidarnej Polski ustawa „wiatrakowa” może zostać przegłosowana? - zapytała gospodyni programu, o kolejną z ważnych ustaw dotyczącą odnawialnych źródeł energii. - Dziś w sejmie nasz zespół ds. odnawialnych źródeł energii odwiedzili premier Morawiecki i minister Moskwa. Ja apelowałem do premiera, żebyśmy jeszcze dziś przegłosowali ustawę liberalizującą 10H. Taki wniosek ze strony rządu leży od pół roku. To jest niespotykane. Pomimo, że jest wojna na Ukrainie, że potrzebujemy taniej zielonej energii, wniosek nie jest rozpatrywany, bo grupa malkontentów z Solidarnej Polski jest przeciwna – odpowiadał Kosiniak-Kamysz, dodając: - Byli na zespole przedstawiciele wszystkich klubów i wszyscy deklarują poparcie. Nawet nr druku nie jest nadany. Premier zapewniał nas dziś, że przyśpieszy to wszystko. My daliśmy mu słowo, niech nie ogląda się na maruderów, tylko wprowadza zasady umożliwiające kupno tańszego prądu.

Zdaniem szefa PSL „ważne, że do takiego spotkania doszło i to jest też sygnał ws. KPO.” - Na tym sejmie będzie też punkt zmian w regulaminie. To będzie tez taki sygnał do Brukseli, zobaczcie wykonujemy kamienie milowe. W sprawie wiatraków rozmawiamy z opozycją, chcemy się dogadać mamy pomysł.

- Odwagi panie premierze. Nie należy się bać 20 malkontentów z Solidarnej Polski – zaapelował Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Nie ma rozmów o wspólnej liście. Dwa bloki, centrowo-prawicowy i liberalno-lewicowy oskrzydlają PiS"

- Ale jednych list opozycji nie będzie? – zapytała Beata Lubecka. - Pytanie rytualne już, mogę powiedzieć. Nie ma rozmów o wspólnej liście, są rozmowy o wspólnych sprawach. Energetyka odnawialna, bezpieczeństwo, sprawy związane z samorządem, to są sprawy, które chcemy po wygranych wyborach zrealizować – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając: - Czym innym są sprawy merytoryczne, czym innym strategia wyborcza. Strategia wyborcza wygląda następująco. Dwa bloki, centrowo-prawicowy i liberalno-lewicowy oskrzydlają PiS z dwóch stron. Powodują, że dają pewność sukcesu i dobrego rządzenia. Po to, by nie zostać zakładnikami radykałów. To dało efekt w Czechach, na Węgrzech jedna lista przegrała. To już ćwiczyliśmy. Nie można powtarzać tych samych błędów.

„Możemy utracić część wyborców. Czym innym jest robienie koalicji po wyborach.”

- Pojawiały się symulacje, że przy jednej liście opozycja zdobyłaby większość konstytucyjną – przypomniał gospodyni popołudniowego Gości Radia ZET. - To, co dziś możemy zaprojektować, to jedno. Mamy nasze doświadczenia. Możemy utracić część wyborców. Lewica idąc z nami, my idąc z lewicą - powiedział szef PSL. - My idąc z Lewicą, utracimy część wyborców centrowo-prawicowych, którzy mówią, że się nie da głosować na tak odmienne wartości. Ważne, aby mieć program, wartości, światopogląd. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza „czym innym jest robienie koalicji po wyborach.” - Wtedy umawiasz się na sprawy, które chcesz zorganizować. Tutaj mówisz wyborcom o swoich poglądach. Jest ich za dużo, aby pomieściły się w jednej liście.

- Dla nas politycznie korzystna jest jedna lista. Mamy rozpoznawalne nazwiska, pewnie w każdym okręgu jeden mandat byśmy zdobyli. To już byłby super wynik, bo to już jest 40 plus mandatów - kontynuował Władysław Kosiniak-Kamysz. - Z punktu widzenia partyjnego jedna lista jest bardzo korzystna, ale to też buduje Konfederację, bo wyborca często lubi wybrać trzecią drogę. Tam gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta. To w polityce często się sprawdza.

