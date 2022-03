"Putin się wściekł". Rosjanie użyli bardzo drogich rakiet do ataku na lotnisko

Niedzielny ostrzał lotniska w Winnicy, w którym zginęło 9 osób, mógł nie okazać się dla Rosjan tak skuteczny, jak przedstawia to propaganda Kremla. Zdjęcia satelitarne opublikowane przez "New York Times" oraz analizy ekspertów wskazują, że Rosjanie użyli do ataku bardzo drogie rakiety dalekiego zasięgu, których mają mieć mniej niż 1000. "Putin się wściekł" - przekonuje dziennikarz Christo Gozew.