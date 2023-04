Putin ma plan ws. Krymu. Ma się rozpocząć już w kwietniu

Władimir Putin ma plan w sprawie Krymu. Jak przekazał Sztab Generalny ukraińskiej armii, rosyjskie siły okupacyjne przygotowują ewakuację ludności z terenów ukraińskich obwodów zaporoskiego i chersońskiego na anektowany przez Rosję w 2014 roku półwysep.

Putin ma plan ws. Krymu. Ma ruszyć w kwietniu

"Na czasowo okupowanych terenach obwodów zaporoskiego i chersońskiego okupanci uruchomili przygotowania do ewakuacji miejscowej ludności na terytorium czasowo okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu" - napisano w komunikacie. Jak podano, w Melitopolu i Skadowsku Rosjanie przeprowadzają wśród ludności ankiety, dotyczące możliwej ewakuacji. Sprawdzane jest, czy dana osoba posiada rosyjski paszport, jakie ma wykształcenie i gdzie jest zameldowana - dodano.

Z ustaleń strony ukraińskiej wynika, że ewakuacja już się częściowo odbywa, jednak pod koniec kwietnia - według zapowiedzi władz okupacyjnych - ma się rozpocząć przymusowa ewakuacja mieszkańców - przekazał Sztab. Dowództwo odnotowuje, że w rejonie Bachmutu w obwodzie donieckim Rosjanie kontynuują ataki i trwają tam zacięte walki.

Innym rejonem intensywnych starć są okolice Marjinki na południowym odcinku frontu w obwodzie donieckim. Przeciwnik szturmuje także miejscowości Nowokałynowe, Siewerne, Perwomajske i Pobieda.

Ukraina gotowa dyskutować z Rosją ws. Krymu?

- Ukraina jest gotowa przedyskutować z Rosją przyszłość Krymu, jeśli ukraińskie wojska dotrą do granicy okupowanego półwyspu - powiedział w czwartek dziennikowi "Financial Times" wiceszef biura prezydenta Wołodymyra Zelenskiego Andrij Sybiha.

"Jeśli uda nam się osiągnąć nasze strategiczne cele na polu walki i kiedy będziemy na granicy administracyjnej z Krymem, jesteśmy gotowi otworzyć rozdział dyplomatyczny, aby omówić tę kwestię. [...] Nie oznacza to, że wykluczamy drogę, w której Krym wyzwolony będzie przez naszą armię Andrij Sybiha, wiceszef biura W. Zełenskiego

Jak pisze "FT", jego słowa są najbardziej wyraźnym oświadczeniem Ukrainy o gotowości do negocjacji od czasu, gdy w kwietniu ubiegłego roku zerwała ona rozmowy pokojowe z Kremlem, i mogą uspokoić zachodnich urzędników, którzy są sceptyczni co do zdolności Ukrainy do odzyskania półwyspu i martwią się, że każda próba zrobienia tego militarnie może doprowadzić prezydenta Rosji Władimira Putina do eskalacji wojny, być może z użyciem broni jądrowej.

Do tej pory Zełenski wykluczał rozmowy pokojowe, dopóki siły rosyjskie nie opuszczą całej Ukrainy, w tym Krymu. Sybiha zaś jest weteranem ukraińskiej dyplomacji, który zajmuje się polityką zagraniczną w biurze prezydenta i był u boku prezydenta w kluczowych momentach wojny.

RadioZET.pl/PAP/Facebook