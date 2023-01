Ogromna ropucha trzcinowa została znaleziona w dziczy w Parku Narodowym Conway w Queensland w Australii - poinformowała agencja AFP. Okaz ważył 2,7 kg. - Sięgnęłam w dół, złapałam ropuchę trzcinową i nie mogłam uwierzyć, jaka była duża i ciężka - powiedziała strażniczka parku Kylee Gray.

- Ropucha trzcinowa tej wielkości zje wszystko, co zmieści się w jej ustach, w tym owady, gady i małe ssaki - dodała. Ogromny płaz został zabrany z parku i uśpiony.

Australia. Znaleziono ogromną ropuchę trzcinową. Wideo

Departament Środowiska i Nauki stanu Queensland przekazał, że możemy mieć do czynienia z "rekordzistą". Opisując ropuchę jako "potwora", departament poinformował, że może ona trafić do muzeum w Queensland.

Płaz został sprowadzony do Queensland w 1935 roku w celu zwalczania chrząszcza trzciny cukrowej. Ruch ten okazał się jednak nietrafiony, bo ropucha zaczęła zagrażać innym zwierzętom.

Strażnicy twierdzą, że znaleziony okaz to "samica" - wskazują na to rozmiary. Ropuchy trzcinowe na wolności dożywają nawet 15 lat. Samice składają do 30 tys. jaj w sezonie. Stanowią one jednak poważne zagrożenie dla innych gatunków i mogą się przyczynić do lokalnego wyginięcia różnych zwierząt.

