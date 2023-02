Rocznica brutalnej wojny Putina. Zełenski: To będzie rok zwycięstwa Ukrainy

Mija rok od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 24 lutego 2022 roku o 3.40 w nocy po decyzji Władimira Putina w stronę ukraińskich miast poleciały pierwsze rakiety, a rosyjscy żołnierze przedarli się przez granicę

To, co miało być trzydniową "operacją specjalną", zamieniło się w krwawą wojnę na wyniszczenie, również dla Rosjan. Według różnych szacunków najeźdźcy stracili już 175-200 tys. żołnierzy, z czego około 40-60 tys. zginęło

"To był rok bólu, żalu, wiary i jedności. Wiemy też, że rok 2023 będzie rokiem naszego wspólnego zwycięstwa" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, publikując poruszające nagranie

Ukraińcy przypominają, że wojna nie zaczęła 24 lutego. - Rocznice i gesty są ważne, ale wojna z okupantem trwa już 9 lat - mówi Radiu ZET Natalia z EuroMajdanu

Popieramy Ukrainę, ale czas gra na korzyść Rosji. Rok temu? Spodziewaliśmy się ataku - mówił w specjalnym wydaniu Gościa Radia ZET były szef BBN Paweł Soloch

Mimo sukcesów ukraińskich obrońców sytuacja na froncie jest trudna. Ciężkie walki toczą się wokół Bachmutu, a Kijów nieustannie prosi o szybsze dostawy wojskowego sprzętu

Wojna w Ukrainie - obchody rocznicy. Relacja NA ŻYWO:

Wojna w Ukrainie trwa już rok. Błyskawiczny atak Rosjan miał powalić napadnięty kraj na kolana. Mimo ogromnej przewagi w sile ognia, plan Władimira Putina nie powiódł się - ukraińscy żołnierze obronili Kijów i inne największe miasta, zadając najeźdźcom poważne straty.

W Kijowie jest specjalny wysłannik Radia ZET do Ukrainy - Miłosz Gocłowski. Jak tam na miejscu zostanie uczczony ten rok heroicznej walki? - Z pamięcią dla wszystkich ofiar rosyjskiej agresji, ale i z dumą, że Ukraina postawiła się Rosji i nie dała się złamać. Dlatego tu, w Kijowie, na ulicach jest jeszcze więcej patriotycznych symboli i flag niż zwykle. Pojawiły się między innymi także na maszcie przed polską ambasadą - relacjonował Gocłowski.

Zełenski: To będzie rok naszego zwycięstwa

"To był rok bólu, żalu, wiary i jedności" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w piątek, w rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Z kolei Mateusz Morawiecki powiedział w “Super Expressie”, że Ukraińcy biją się za wolność swoją, Polski i Europy. - Pomoc Ukrainie to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Silna Ukraina to silna zapora przed rosyjską nawałnicą - mówił.

Rocznicę pierwszego dnia inwazji nietypowo upamiętnili mieszkańcy Warszawy. Zrobili głośną pobudkę mieszkającym w stolicy rosyjskim i białoruskim dyplomatom.

Punktualnie o godz. 6 rano obudzili ich odgłosami wybuchów puszczanych z głośników i syren alarmowych. Dokładnie takich, jakie ich bliscy od 12 miesięcy słyszą w Ukrainie niemal codziennie. Happening zorganizowano przed blokiem przy ulicy Beethovena 3 w Warszawie, gdzie od lat mieszkają dyplomaci z Moskwy i Mińska.

RadioZET.pl/PAP