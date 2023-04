Policjanci z KPP w Otwocku zdecydowali się na publikację wizerunku 24-letniej Ukrainki w piątek 21 kwietnia. Ostatni potwierdzony kontakt z kobietą pochodzi z ponad tygodnia wcześniej, środy 12 kwietnia. Maria miała przejechać trasę z Katowic do Warszawy i stamtąd do gminy Wiązowna. Choć celu podróży nie sprecyzowano, 24-latka zaginęła pomiędzy przystankami, nigdy do nich nie docierając.

Komenda apeluje o kontakt wszystkie osoby, które mogły zauważyć młodą kobietę, albo znać miejsce jej pobytu. Ma niespełna 170 cm. wzrostu, długie kręcone, ciemne blond włosy i krępą budowę ciała.

Zgłoszenia można kierować do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku pod nr tel. 47 724 19 00 lub do najbliższej komendy policji pod numerem alarmowym 112.

RadioZET.pl