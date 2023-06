Jak donosi regionalny serwis zlotowskie.pl, śmierć 36-letniej Anny wstrząsnęła lokalną społecznością. Nagłe problemy zdrowotne mieszkanki Jastrowa rozpoczęły się w czwartek 1 czerwca. Stan zdrowia 36-latki z każdym kolejnym dniem się pogarszał. – Po pracy nie była nawet w stanie wejść do swojego samochodu – powiedziała przyjaciółka Anny.

36-letnia Anna zmarła. Z SOR-u dwukrotnie odesłano ją do domu

Kobieta chciała uzyskać pomoc na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala w Złotowie. Świadkowie twierdzą, że pacjentka w ogóle nie została zbadana przez lekarzy, tylko odesłana do domu. Pani Anna postanowiła zgłosić się do lekarza POZ. Ten zlecił wykonanie badań krwi. Okazało się, że 36-latka ma bardzo niską hemoglobinę.

Pani Anna otrzymała skierowanie na szpitalny oddział. 36-latka pojechała na SOR w Pile. Lekarze mieli wątpliwości, na który oddział zakwalifikować pacjentkę. Gdy kobieta zasłabła, natychmiast zbadał ją lekarz. Następnie zalecił terapię hormonalną i wypisał ją do domu.

Rodzina 36-latki relacjonowała w rozmowie z dziennikarzem zlotowskie.pl, że kobieta czuła się jeszcze gorzej. Gdy dostała gorączki, ponownie udała się na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Pile. Niestety, kolejny raz nie została przyjęta na oddział. Lekarz wypisał skierowanie do alergologa. Kobieta ostatecznie trafiła do szpitala, gdy straciła przytomność. Na ratunek było już za późno. Pani Anna zmarła w poniedziałek 12 czerwca. Bliscy 36-latki zgłosili sprawę do prokuratury.

"Minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Rzecznikowi Praw Pacjenta pilną kontrolę w szpitalach, które odesłały pacjentkę i pośrednio mogły przyczynić się do tragicznego końca tej historii. Przypominamy o infolinii RPP 800 190 590, gdzie pacjent zawsze otrzyma wsparcie i pomoc" – czytamy na Twitterze resortu zdrowia.

RadioZET.pl/zlotowskie.pl