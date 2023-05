W ataku nożownika w domu dziecka w Tomisławicach (woj. łódzkie) zginęła 16-letnia dziewczyna, a pięć osób trafiło do szpitala. Jak dowiedziała się PAP, nastolatkę zabił jej były chłopak, a tłem zabójstwa miał być zawód miłosny. Nieoficjalne doniesienie potwierdził rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka.

W domu dziecka podczas ataku było 12 wychowanków i jedna opiekunka. W sprawie pojawiły się kolejne wstrząsające informacje. Matka jednej z podopiecznych z placówki w Tomisławicach przekazała w Polsat News relację jej córki. Podczas ataku było słychać krzyki, a agresor miał grozić, że "wszystkich pozabija".

Atak nożownika w domu dziecka. Wstrząsająca relacja

- Córka zdążyła uciec, ona zawiadomiła policję i pogotowie o tym, co się dzieje. Uciekała przed nim (nożownikiem - red.), później zamknęła się w pokoju – zrelacjonowała w Polsat News matka dziewczyny z domu dziecka.

Zdaniem kobiety jej córka "przeżyła koszmar". - Działo się to na parterze. Jej kolega zabrał dziecko, które miało parę lat, na górę. Ono stało i nie wiedziało o niczym – mówiła. Wskazała, że jeden 18-latek „uratował dużo istnień”. - Próbował zatamować krew u dziewczyny, która umarła. Moja córka była wtedy przy nim - powiedziała.

- Chciał zabić swoją dziewczynę, którą niby kochał, to czemu i wszystkie dzieci? To była masakra, co on zrobił – dociekała kobieta. Jest zbulwersowana tym, że w obiekcie nie było należytej ochrony, a 19-latek z nożem mógł urządzić krwawy rajd. - Zaniedbane to jest. Wszędzie w firmach są ochroniarze, czemu w takim ośrodku nie ma? - zastanawiała się matka dziewczyny z domu dziecka.

Nadzorująca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Sieradzu nie podaje bliższych informacji na temat sprawcy, motywu jego działania oraz przebiegu ataku nożownika. - Z pewnością zostanie ogłoszony mu zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pozostałych pokrzywdzonych, małoletnich osób. Łącznie jest to pięć osób, w tym cztery osoby małoletnie i osoba dorosła. Wszystkie poszkodowane osoby się w placówkach medycznych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – podkreśliła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prok. Jolanta Szkilnik.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl/PAP