Sanepid, po otrzymaniu informacji o zatruciu dzieci salmonellą w jednym z przedszkoli w Białej Podlaskiej, natychmiast skontrolował placówkę i przeprowadził szczegółową analizę dostaw, warunków przechowywania surowców, półproduktów, środków spożywczych oraz jadłospisów – przekazała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie.

– Pobrano próbki sanitarne do badań laboratoryjnych. Przeprowadzono wywiady epidemiologiczne z rodzicami dzieci oraz personelem przedszkola, zlecono także badania u dzieci i osób potencjalnie narażonych na zakażenie – powiedziała Agnieszka Dados, rzeczniczka prasowa WSSE w Lublinie. Dodała, że sytuacja jest kontrolowana i na bieżąco monitorowana przez pracowników bialskiego sanepidu, żeby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia. Jednocześnie zaapelowała do rodziców i pracowników przedszkola, aby "zachowali czujność i zgłaszali wszelkie niepokojące objawy do lekarzy POZ".

Objawy salmonelli

Według danych publikowanych przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w Polsce od wielu lat pałeczki salmonelli są najczęstszą przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego. Do zakażeń dochodzi drogą pokarmową, po spożyciu zanieczyszczonej żywności.

Zakażenia wywoływane przez bakterie salmonelli mogą mieć cięższy przebieg u dzieci niż u dorosłych pacjentów. Zachorowania przez nie wywołane przeważnie objawiają się jako nieżyt żołądkowo-jelitowy, charakteryzujący się biegunką, bólami brzucha i wymiotami.

RadioZET.pl/PAP