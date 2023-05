Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego oraz arkusz CKE opublikujemy w tym miejscu tuż po godzinie 13. Wskazówki, jak należało rozwiązać zadania przedstawi nam Sandra Sawa, nauczycielka języka angielskiego i korepetytorka.

Egzamin ósmoklasisty 2023 [WYNIKI]

Do trzydniowego egzaminu ósmoklasisty przystępuje w tym roku ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku także ok. 14,4 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy. Przypomnijmy, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca.

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

