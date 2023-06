IMGW ostrzegało w środę, że w wielu miejscach w Polsce wystąpią burze, którym towarzyszyć mogą silne porywy wiatru i grad. Rozesłano także alert RCB. Niebezpieczne zjawiska prognozowano do późnych godzin nocnych. Pogoda dała się we znaki m.in. mieszkańcom Mazowsza.

Nawałnice nad Polską. Mazowsze zalane, zerwane dachy w Wielkopolsce

Nad Wyszogrodem przeszła nawałnica. Ulice zmieniły się w rwące potoki. - Tylko w tym miasteczku doszło do tak gwałtownych zjawisk pogodowych - mówił w rozmowie z Interią mł. bryg. Edward Mysera, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Internauci przesyłali zdjęcia, na których widać skutki żywiołu. Miasteczko zostało kompletnie zalane. - Mocniej zaczęło padać około 16:15. Fotografie wykonałam 25 minut później, w momencie kulminacyjnym - mówiła Interii Ewelina Rynkowska.

Niespokojnie było także w Wielkopolsce. Silny wiatr osiągał prędkość do 80 km/h. W miejscowości Sowina w nocy przeszła nawałnica, która zerwała dach domu, remontowanego trzy lata wcześniej. - Doszło do tragedii, zerwało nam dach z domu - mówiła właścicielka uszkodzonego budynku, cytowana przez tvn24.pl. Z kolei w Sobótce wiatr zerwał połowę powierzchni dachu remizy strażackiej. Na szczęście w żadnym z tych incydentów nie ucierpieli ludzie.

Pogoda na czwartek. IMGW ostrzega

Czwartek zapowiada się upalny na przeważającym obszarze kraju, na wschodzie i na południu Polski mogą wystąpić burze z gradem. Zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże. Miejscami może padać deszcz.

- Na wschodzie i południu kraju prognozujemy burze. Miejscami nawet z gradem. W trakcie tych burz opady będą do około 25 mm. Wiatr w czasie burz w porywach do 70 km/h – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

- Temat burz będzie nadal wałkowany, ale to nie będą tak intensywne i niebezpieczne burze jak w dniu poprzednim – powiedziała Pacocha. Temperatura utrzyma się wysoka, maksymalnie od 25 stopni na Suwalszczyźnie i w dolinach karpackich do 31 stopni na zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem – od 20 do 24 stopni.

RadioZET.pl/Interia/tvn24.pl/PAP