Janina Ochojska proponuje nowe święto. Jej wpis wywołał burzę. "Żenujące"

Wybory parlamentarne 2023 za nami. Ich wynik doprowadzi prawdopodobnie do przejęcia władzy przez dotychczasową opozycję. Choć rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy jeszcze nie powstał, Janina Ochojska już ma pomysł, jak świętować odsunięcie PiS od władzy. Proponuje ustanowienie 15 października nowym świętem.

Janina Ochojska oburzyła w sieci. Tak chce świętować 15 października

"15X, Narodowy Dzień Dziękczynienia. Cały Naród piecze Kaczkę" - grafikę z takim hasłem eurodeputowana z ramienia KO zamieściła w swoich mediach społecznościowych. Jak dodała, pomysł podoba jej się dlatego, że "będzie przypominać nie tylko ten ważny dzień w historii Polski, ale pozwoli pamiętać o zobowiązaniach, jakie podjęliśmy wobec całego narodu". "Temat podjęło już sporo moich przyjaciół, nawet jeżeli nie będzie to oficjalne państwowe Święto Dziękczynienia" - podsumowała.

Pod wpisem polityczki pojawiło się wiele komentarzy, głównie wyrażających dezaprobatę i oburzenie. "Nie lepszy hummus?" - zapytała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. "Szczerze, to to jest żenujące" — dodała w kolejnym wpisie.

"'FajnoPolacy', europejscy, tolerancyjni, idący po pojednanie. To jest tak głupie, że sprawdziłem, czy to nie fake. Nie, to nie fake. To europosłanka od Tuska" - skomentował minister aktywów państwowych i poseł PiS Jacek Sasin.

"8 gwiazdek nie wystarcza. Przekraczają kolejne granice. Co dalej?" - napisała europosłanka PiS i była minister edukacji Anna Zalewska.

"Żałosny upadek tej kobiety" - podsumował wiceminister sprawiedliwości i poseł klubu PiS Michał Woś.