Justyna Dobrosz-Oracz wraca do TVP. "Trzeba przywrócić wiarę w prawdę"

Justyna Dobrosz-Oracz pracowała w " Gazecie Wyborczej" od 2016 roku. Przeszła do niej w wyniku zmian, które dokonały się w TVP po dojściu PiS do władzy. - Długo się zastanawiałam, ale postanowiłam jednak wrócić do TVP, bo trzeba odbudować media publiczne ze zgliszcz i przywrócić widzom wiarę w prawdę. To wielkie wyzwanie - powiedziała dziennikarka.

Justyna Dobrosz-Oracz wraca do TVP po 8 latach

Dobrosz-Oracz pracowała w TVP w latach 2000-2016. W 2010 roku została sejmową reporterką "Wiadomości" TVP1. Przez 8 lat zdążyła zadomowić się w "GW" i przyznała, że decyzja o odejściu nie była dla niej łatwa.

- Z wielkim bólem składałam wypowiedzenie, ponieważ "Gazeta Wyborca" dała mi absolutną wolność, której nigdy wcześniej nie miałam. To wspaniałe miejsce do pracy dla kogoś, kto jest demokratą, szanuje takie wartości jak prawa człowieka. To właśnie "GW" wyciągnęła rękę do tych, którzy stracili pracę w mediach publicznych po objęciu rządów przez PiS - przekazała Wirtualnym Mediom.

Już od czwartku 1 lutego Justyna Dobrosz-Oracz będzie prowadzić w TVP Info rozmowy z politykami w programie "Gość poranka" emitowanym od poniedziałku do piątku o godz. 7:15 i 8:15.

Źródło: Radio ZET/Wirtualne Media