Rozszerzona matura 2023 z języka angielskiego zacznie się 9 maja o godzinie 9:00 i potrwa 150 minut

Po rozwiązaniu zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, tekstów pisanych i znajomość środków językowych, maturzyści muszą napisać tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny)

Już kilka dni przed maturą w sieci pojawiły się rzekome przecieki i "tajne arkusze". Przestrzegamy jednak: to najprawdopodobniej oszustwa. - Przeprowadzimy losowy monitoring szkół i zwiększymy liczbę obserwatorów egzaminów – mówił nam o dodatkowych zabezpieczeniach szef CKE

Arkusze CKE i odpowiedzi z matury z języka angielskiego będziemy publikować po godzinie 14:00

Matura 2023: angielski rozszerzony - przecieki, odpowiedzi, arkusze CKE na żywo

Arkusze CKE oraz odpowiedzi z matury z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego publikujemy po każdym egzaminie

Ile trwa matura? [angielski, czas trwania]

W części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego i każdego innego języka obcego nowożytnego czas trwania matury to 120 minut na poziomie podstawowym. Na rozszerzeniu jest to 150 minut. Na poziomie dwujęzycznym uczniowie mają 180 minut.

Matura: angielski ustny i pisemny - przykłady, zestawy zadań, arkusze CKE [rozszerzenie]

Przykładowe arkusze i zestawy na maturę z języka angielskiego zarówno na poziomie rozszerzonym, w części pisemnej i ustnej można znaleźć w informatorach na stronach OKE i CKE. Np. tutaj.

Angielski rozszerzony: rozprawka

ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki, zależnie od tematu, powinien wyrazić aprobatę albo dezaprobatę wobec omawianego zagadnienia albo przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie. Dobrze napisana rozprawka: • zawiera we wstępie zgodną z tematem, jasno sformułowaną tezę, która zapowiada oczekiwaną strukturę rozprawki, np.: moim zdaniem, takie rozwiązanie ma dużo zalet…; uważam, że taka decyzja będzie miała negatywne skutki…; są plusy i minusy takiej decyzji…; … ma wiele zalet, ale spowoduje też wiele problemów • w rozwinięciu omawia zagadnienie w sposób przejrzysty, logiczny; wszystkie argumenty przedstawione w rozwinięciu konsekwentnie wspierają postawioną tezę • zawiera podsumowanie zgodne z tezą oraz argumentacją przedstawioną w rozwinięciu • charakteryzuje się stylem formalnym.

Angielski rozszerzony: artykuł publicystyczny

W ARTYKULE PUBLICYSTYCZNYM zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę kształtowania opinii czytelników. Dobrze napisany artykuł: • ma tytuł przyciągający uwagę czytelnika • zawiera wstęp, w którym autor stara się zachęcić czytelnika do przeczytania tekstu, np. przywołując fakt lub anegdotę, sygnalizując temat artykułu w formie pytania, używając barwnego języka • może zawierać pytania zachęcające czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście • zawiera zakończenie, zgodne z treścią artykułu.

Angielski rozszerzony: list formalny

LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp. Dobrze napisany list formalny: • zawiera we wstępie określenie celu, w jakim został napisany • omawia dane zagadnienie w sposób przejrzysty i logiczny • zawiera elementy typowe dla formy, w tym odpowiedni zwrot rozpoczynający i odpowiedni zwrot kończący.

Matura 2023: przecieki

- W tym roku przeprowadzimy losowy monitoring szkół i zwiększymy liczbę obserwatorów egzaminów – mówi o dodatkowych zabezpieczeniach przed przeciekami na maturze 2023 szef CKE Marcin Smolik. W wybranych paczkach z arkuszami będą też specjalne lokalizatory. - Nadajniki będą, ale żadna elektronika nie zastąpi ludzkiej uczciwości. Cały czas mam nadzieję, że w pewnym momencie ta stuprocentowa uczciwość powróci. Całe rzesze dyrektorów szkół i nauczycieli swoje obowiązki wykonują perfekcyjnie. Wycieki dotyczą pewnie jednej, może dwóch szkół – zaznacza Smolik w rozmowie z RadioZET.pl.

- Oprócz nadajników w tym roku w zdecydowany sposób zwiększamy liczbę obserwatorów, którzy będą monitorować przebieg egzaminów w różnych szkołach. Tu duże podziękowania dla kuratoriów, jednostek samorządu terytorialnego, poradni pedagogiczno-psychologicznych, szkół wyższych, bo wszystkie te instytucje pomagają nam, żeby egzaminy przebiegały spokojnie - mówi, dodając: - W tym roku przeprowadzimy również losowy monitoring szkół. Wszystkie licea, technika, branżówki dostały informację, że w momencie, w którym dostają przesyłki, mogą otrzymać telefon z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub CKE z prośbą o połączenie audio i wideo i pokazanie nieotworzonej paczki z arkuszami egzaminacyjnymi. Paczki można otworzyć dopiero o 7.30. Na tyle więc na ile jesteśmy w stanie działać, to działamy i staramy się zapobiec takim sytuacjom jak w ubiegłych latach.

Matura 2023: kiedy wyniki i poprawka?

Wyniki matur będą ogłoszone 7 lipca 2023. Osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie:

część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00

część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Wyniki egzaminu poprawkowego 8 września 2023.