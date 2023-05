Matura 2023. W piątek angielski. „Maturzyści obawiają się tylko jednej części”

W tym roku wyjątkowo drugiego dnia maratonu maturalnego, po egzaminie z języka polskiego, maturzyści podejdą do podstawowej matury 2023 z języka angielskiego. - Angielski to język obcy, do którego przystępuje największa grupa zdających. Musimy więc wcześniej przeprowadzić ten egzamin, bo w weekend będzie można już pracować nad kwestiami technicznymi, np. nad przygotowaniem zasad oceniania - wyjaśniał w rozmowie z RadioZET.pl Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2023 z jęz. angielskiego. Pokażemy odpowiedzi

Matura 2023 pisemna na poziomie podstawowym z języka angielskiego składa się z czterech części. Pierwsza to rozumienie ze słuchu, druga rozumienie tekstów pisanych, trzecia dotyczy znajomości gramatyki. W ostatniej części maturzyści muszą napisać krótkie wypracowanie.

- I to właśnie tej części maturzyści obawiają się najbardziej – mówi Marcin Józefaciuk, anglista, wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi. - Nigdy nie wiadomo, co będzie. Może się przytrafić temat, który nie będzie im leżał. Albo temat będzie prosty, ale słownictwo do niego trudne – wyjaśnia nauczyciel. Poza tymi wątpliwościami maturzyści większych obaw nie mają.

- Na ten przedmiot uczniowie idą bez większego stresu. Podchodzą do niego na luzie, te matury akurat są w miarę proste – nie ukrywa Józefaciuk. Anglista, gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze na swojej stronie, omówi dla nas zadania z tegorocznej matury z jęz. angielskiego na poziomie podstawowym. Odpowiedzi i komentarz eksperta opublikujemy na portalu RadioZET.pl w piątek, 5 maja, po godz. 14.

Na tych, którzy nie wybrali angielskiego, w piątek, 5 maja, o godz. 14 czekają podstawy z innych języków obcych, czyli z francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W tym roku, po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią, maturzyści muszą też podejść do matury ustnej z języka obcego.

Matura 2023. Kiedy wyniki?

Przypomnijmy, że w 2023 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci czteroletniego liceum przystąpią do egzaminu w nowej formule. Ci po czteroletnim technikum, branżowej szkole II stopnia i absolwenci szkół średnich z poprzednich lat, którzy np. poprawiają maturę, przystąpią do egzaminu w starej formule z 2015 roku.

Matura 2023 potrwa do 23 maja. Ogólnopolskie wyniki poznamy 7 lipca. Swój wynik każdy maturzysta będzie mógł sprawdzić za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną. W tym celu trzeba będzie wejść w zakładkę "Uczeń", a następnie wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy maturzysta otrzymał wcześniej w swojej szkole.

RadioZET.pl