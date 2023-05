Matura 2023. Zadania na matematyce rozszerzonej mogą zaskoczyć

Matura 2023 trwa już tydzień. 4 maja maturzyści napisali egzamin z polskiego, potem z jęz. angielskiego i matematyki. Po podstawach przyszedł czas na rozszerzenia. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu takich przedmiotów.

Matematyka, obok jęz. angielskiego, jest jednym z najczęściej wybieranych egzaminów na poziomie rozszerzonym. 12 maja, w piątek, do tego przedmiotu w nowej formule podejdzie prawie 50 tys. osób (ponad 31 proc. zdających). Na napisanie egzaminu maturzyści mają 180 minut. Arkusz składa się z 12 zadań otwartych.

Matura 2023 z matematyki rozszerzonej. Co powtórzyć?

Matematycy przypominają, że we wszystkich arkuszach do tej pory był dowód algebraiczny, geometryczny, więc można to powtórzyć i jeszcze przejrzeć próbne arkusze. - Problem w tym, że to pierwsza matura tego typu, w nowej formule. Wszystkie arkusze próbne pokazywane przez wydawnictwa są tylko przypuszczeniami – przypomina Wiesław Włodarski, matematyk, Nauczyciel Roku 2007. - Tak naprawdę dopiero za pięć lat, jeśli nie będzie kolejnej reformy, będziemy dokładnie wiedzieć, na co zwracać uwagę przed maturą i na co liczyć – dodaje. Jedno jest pewne: matura rozszerzona będzie o wiele trudniejsza od podstawy.

Na razie nauczyciele tegorocznym maturzystom radzą, by nie główkowali nad jednym zadaniem, jeśli nie mają pomysłu na jego rozwiązanie, tylko szli dalej, żeby nie stracić całego czasu. - Nieraz rozwiązanie wpadnie do głowy później, przez przypadek – mówi Włodarski. Na portalu RadioZET.pl będziemy mieli propozycje rozwiązań tegorocznego arkusza z matematyki na poziomie rozszerzonym w formule 2023. Odpowiedzi i omówienie tego egzaminu przygotują dla nas nauczycielki matematyki z Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi.

Według harmonogramu CKE po weekendzie, w poniedziałek, 15 maja, odbędzie się matura 2023 z chemii na poziomie rozszerzonym, a po południu z historii muzyki. W następne dni zaplanowano egzaminy rozszerzone z geografii, języka polskiego, historii, włoskiego, fizyki i historii sztuki. Najczęstszą opcją wśród absolwentów liceów był wybór dwóch egzaminów na rozszerzeniu. Osoby po technikum wskazywały zazwyczaj jeden przedmiot.

Przypomnijmy, że w tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach. Maturę w nowej formie zdają pierwsi absolwenci zreformowanych czteroletnich liceów, którzy uczyli się już według nowej podstawy programowej. Tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik idący jeszcze starym trybem, stąd podchodzą oni do matury w formule 2015. Dotyczy to też osób poprawiających egzaminy z zeszłych lat.

Matura 2023. Kiedy wyniki?

W tym roku maturzyści muszą podejść do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym, czyli polskiego, matematyki i języka obcego, a także do minimum jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowe są także matury ustne z polskiego i jęz. obcego. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy po prostu podejść.

Wyniki matur 2023 w internecie (a także w szkołach) zostaną opublikowane 7 lipca. Będzie można je sprawdzić za pośrednictwem portalu uruchomionego przez właściwą Okręgową Komisję Edukacyjną. W tym celu trzeba będzie wejść w zakładkę "Uczeń", a następnie wpisać swój PESEL oraz hasło, które każdy maturzysta otrzymał wcześniej w swojej szkole. Ci, którzy nie uzyskają wymaganych 30 proc. z jednej podstawy, mają szansę na poprawkę jeszcze w tym roku. Egzaminy pisemne poprawkowe zaplanowano na 22 sierpnia, ustne na 21 sierpnia.

