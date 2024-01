Matura ustna na nowych zasadach. Jest petycja do Barbary Nowackiej

Planowane zmiany w systemie edukacji skłoniły uczniów do wystosowania apelu do minister edukacji Barbary Nowackiej, by zmodyfikować część ustną egzaminu maturalnego. "Nasze argumenty wynikają z realnych obaw i doświadczeń tysięcy uczniów, z którymi rozmawialiśmy w ubiegłym roku, a którzy obecnie masowo podpisują się pod niniejszą petycją" – piszą maturzyści.