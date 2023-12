"Sylwester Marzeń z Dwójką" to już przeszłość. Po zmianach w TVP nazwę sylwestrowej imprezy organizowanej wspólnie z miastem Zakopane postanowiono zmienić na "Sylwester z Dwójką". To powrót do nazwy, która obowiązywała przed 2017 rokiem.

Na liście wykonawców znaleźli się m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Roxie Węgiel, Viki Gabor, Daria Marx i Blanka. Zaskoczeniem nie jest też nazwisko Zenka Martyniuka czy grupy Piękni i Młodzi oraz Weekend, a także Izabella Krzan, Tomasz Kammel i Rafał Brzozowski w roli prowadzących.

"Sylwester Marzeń z Dwójką" - oglądalność 2022/2023

Po ubiegłorocznym "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" (podczas którego największą gwiazdą był amerykański zespół Black Eyed Peas, którego muzycy na scenie propagandowej TVP pojawili się z tęczowymi opaskami) telewizja odtrąbiła wielki sukces, a nawet wskazywała na rekord oglądalności (przekazywano dane, z których wynikało, że w szczytowym momencie imprezę w Zakopanem oglądało 8,3 mln widzów). W rzeczywistości jednak stacja odnotowała spadek, bo sylwestrowy koncert stracił aż 840 tys. widzów w TVP2 (choć w TVP Polonia zyskał 368 tys.) względem poprzedniego roku.

Łącznie ubiegłoroczny "Sylwester Marzeń z Dwójką" przyciągnął przed ekrany telewizorów 4,91 mln osób, z czego 4,2 mln oglądało imprezę na antenie TVP2, a 710 tys. w TVP Polonia - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Jakie będą wyniki oglądalności "Sylwestra z Dwójką" już po zmianie władz? Dane poznamy w pierwszych dniach 2024 roku.

