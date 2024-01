Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji. Ważna decyzja sądu

19 grudnia 2023 roku Sejm podjął uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej, wzywającą Skarb Państwa do działań naprawczych. Dzień później resort kultury poinformował o ruchu ministra Bartłomieja Sienkiewicza jako organu wykonującego uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa.

Działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał on 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Likwidacja Polskiej Agencji Prasowej wpisana do KRS

Informację o wpisie otwarcia likwidacji PAP S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego opublikowano w poniedziałek na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Warszawski sąd rejestrowy wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS likwidację spółki Polska Agencja Prasowa S.A. w likwidacji. W tej chwili wpisanych do rejestru jest już kilkanaście spółek realizujących misję mediów publicznych, w których otwarta została likwidacja" - zakomunikowano.

Dodano, że "Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako reprezentant Skarbu Państwa, właściciela 100 proc. akcji Spółki, informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców otwarcia procesu likwidacji spółki PAP S.A. w likwidacji, wpisując także osobę likwidatora, red. Marka Błońskiego, który jest jedynym uprawnionym organem do zarządzania Spółką".

"Sądy na terenie całej Polski analogicznie wpisały otwarcie likwidacji już w kilkunastu spółkach, co potwierdza, że znakomita większość referendarzy sądowych nie ma wątpliwości co do działań podjętych w tym zakresie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy" - podkreślono.

Prezesem PAP szef MKiDN mianował właśnie Marka Błońskiego. Decyzją Rady Nadzorczej w skład Zarządu PAP powołano Pawła Kostrzewę. Prezes Błoński tymczasowo przejął obowiązki redaktora naczelnego. Od lutego stanowisko naczelnego obejmie Wojciech Tumidalski.

Źródło: Radio ZET/MKDiN