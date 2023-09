Program wyborczy KO a edukacja. Jakie zmiany w szkołach i na uczelniach?

Koalicja Obywatelska po wakacjach przedstawiła swój program wyborczy dotyczący edukacji. Zakłada on m.in. podwyżki dla nauczycieli o 30 proc. (nie mniej niż 1,5 tys. zł brutto) i stały system rewaloryzacji wynagrodzeń w szkołach. KO chce też wycofać historię i teraźniejszość, przedmiot, który PiS wprowadził rok temu.

Ponad to program wyborczy KO zakłada:

stworzenie wersji elektronicznych dla wszystkich podręczników,

wprowadzenie szerokiej oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole (zamiast korepetycji w domu),

(zamiast korepetycji w domu), wykreślenie oceny z religii ze świadectwa szkolnego.

Program wyborczy KO. Zmiany w szkołach i na uczelniach

KO w swoim programie wyborczym poświęconym edukacji wraca również do pomysłu kupna dla każdego dziecka indywidualnych szafek w szkołach. Chce też wprowadzenia jednozmianowości. Dyrektorzy szkół od lat walczą o wprowadzenie w życie obu propozycji. Obie - ze względu na wielkość budynków szkolnych – są niemożliwe do zrealizowania. Szafki, nawet jeśli są na nie fundusze, nie mieszczą się na szkolnych korytarzach. Ze względu na liczne reformy przez kolejne szkoły co chwila przechodzą skumulowane większe roczniki. Stąd lekcje kończą się późnymi popołudniami i tak trudno o jednozmianowość.

Zajęcia z religii, dla chętnych, tylko na pierwszej lub ostatniej godzinie – to kolejny postulat KO odnoszący się do szkoły. Zgodnie z prawem takie zasady już obowiązują. KO chce też odpolitycznić szkoły, zmniejszyć biurokrację oraz wprowadzić podstawy programowe i podręczniki, które miałyby być tworzone i zatwierdzane przez ekspertów i nauczycieli z Komisji Edukacji Narodowej.

KO w swoim programie wyborczym zawarła też punkty dotyczące zmian w szkolnictwie wyższym. To m.in. wzmocnienie autonomii uczelni i zabezpieczenie ich apolityczności. KO chce to uzyskać przez zwiększenie finansowania nauki i poprawę transparentności wydatkowanych środków. Kolejnym punktem programu wyborczego KO jest uzdrowienie mechanizmów ewaluacji nauki. Partia chce zweryfikować wykaz czasopism punktowanych, zmieniany kilkakrotnie przez PiS.