Zwłoki młodego mężczyzny przy Domu Katolickim. "Rany kłute klatki piersiowej i szyi"

W Sosnowcu znaleziono ciało młodego mężczyzny. Na jego ciele znaleziono rany kłute klatki piersiowej i szyi. Wszystkie okoliczności zdarzenia wskazywały na to, że mogło dość do popełnienia przestępstwa zabójstwa - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski. Nieoficjalnie doniesienia mówią, że zmarły to 26-letni diakon.